Philips Evnia na PGA 2026 - turnieje z Alsen i monitory do wygrania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka monitorów gamingowych Philips Evnia wspólnie z Alsen zaprasza na jubileuszową, 20. edycję targów Poznań Game Arena, które odbędą się w dniach 23–25 października. Odwiedzający stoisko Alsen (pawilon 8, stoisko 1) będą mogli wziąć udział w turniejach Counter-Strike 2 oraz EA Sports FC 27, w których do wygrania będą dwa monitory Philips Evnia oraz koszulka Team Vitality. Na uczestników czekają również quizy z nagrodami, strefa swobodnej rozgrywki oraz inne atrakcje. Podczas tegorocznego PGA na stoisku Alsen zaplanowano turnieje w dwóch popularnych grach. W piątek i sobotę odbędą się rozgrywki w Counter-Strike 2, które poprowadzą Jakub „ThoreQ” Gertych oraz Rafał Mucha.







W piątkowym turnieju jedną z nagród będzie monitor Philips Evnia 24M2N3201PL, natomiast w sobotę uczestnicy powalczą o koszulkę Team Vitality. W niedzielę rywalizacja przeniesie się na wirtualne boiska. Turniej EA Sports FC 27 poprowadzi Bartek „bejott” Jakubowski, a jedną z nagród będzie kolejny monitor Philips Evnia 24M2N3201PL.



Wysoka płynność w dynamicznych grach

Philips Evnia 24M2N3201PL, który będzie można wygrać podczas turniejów, to 23.8-calowy monitor wyposażony w matrycę Fast IPS o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 px). Panel oferuje odświeżanie na poziomie 260 Hz po podkręceniu, co pozwala na płynne wyświetlanie dynamicznych scen i ułatwia śledzenie szybko poruszających się obiektów. Ma to szczególne znaczenie w grach nastawionych na rywalizację, takich jak Counter-Strike 2, gdzie liczy się szybka reakcja na wydarzenia na ekranie. Monitor oferuje również czas reakcji 0,3 ms Smart MBR. Technologia ta ogranicza smużenie i rozmycie obrazu w ruchu, poprawiając czytelność dynamicznych scen. Zastosowana matryca Fast IPS łączy wysoką szybkość działania z szerokimi kątami widzenia i dobrym odwzorowaniem kolorów. Dodatkowym atutem urządzenia jest niskie opóźnienie wejściowe, które skraca czas między wykonaniem polecenia a wyświetleniem jego rezultatu na ekranie.



Zakrzywiony ekran i rozdzielczość Quad HD

Na stoisku Alsen będzie można również zapoznać się z monitorami Philips Evnia 27M2C5500W. Model ten został wyposażony w 27-calowy, zakrzywiony ekran o rozdzielczości Quad HD (2560 × 1440 px). Większa liczba pikseli w porównaniu z Full HD pozwala na wyświetlanie bardziej szczegółowego obrazu, co sprawdza się zarówno w dynamicznych grach, jak i tytułach stawiających na rozbudowaną oprawę graficzną. Ekran oferuje częstotliwość odświeżania 240 Hz, zapewniając wysoką płynność ruchu. Monitor obsługuje również technologię AMD FreeSync Premium Pro, która synchronizuje wyświetlanie obrazu z pracą karty graficznej, ograniczając efekt rozrywania obrazu. Monitor wspiera także rozgrywkę w HDR przy zachowaniu niskich opóźnień. Zakrzywiona konstrukcja ekranu pozwala na bardziej naturalne objęcie wzrokiem wyświetlanej sceny i zwiększa poczucie zanurzenia w rozgrywce. Połączenie wysokiej rozdzielczości, odświeżania 240 Hz oraz technologii synchronizacji obrazu sprawia, że model ten jest propozycją zarówno dla miłośników szybkich gier wieloosobowych, jak i bardziej widowiskowych produkcji.



Quizy, gadżety i strefa free-to-play

Turnieje nie będą jedynymi atrakcjami przygotowanymi na stoisku Alsen. Przez wszystkie trzy dni targów odwiedzający będą mogli skorzystać ze strefy free-to-play, w której przewidziano możliwość swobodnej rozgrywki. Na uczestników czekają także quizy Kahoot, w których będzie można sprawdzić swoją wiedzę i zdobyć nagrody oraz gadżety. Quizy będą organizowane przez cały okres wydarzenia, a na sobotę zaplanowano dwie dodatkowe odsłony z większymi nagrodami. Szczegóły zostaną ogłoszone w kanałach społecznościowych organizatorów.

































źródło: Info Prasowe - PHILIPS