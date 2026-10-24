beyerdynamic na Audio Video Show 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów Audio Video Show 2026, odbywających się w dniach 23–25 października w Warszawie, firma beyerdynamic zaprezentuje limitowane wersje Black Edition czterech modeli słuchawek studyjnych: DT 700 PRO X, DT 770 PRO X, DT 900 PRO X i DT 990 PRO X. Odwiedzający będą mogli również poznać szeroką gamę słuchawek beyerdynamic – zarówno do codziennego słuchania muzyki, jak i do profesjonalnej pracy z dźwiękiem. Produkty niemieckiej marki będzie można znaleźć na stoisku jej dystrybutora, KONSBUD Hi‑Fi Sp. z o.o., w strefie słuchawek na PGE Narodowym.







Black Edition – cztery modele, cztery zastosowania

Limitowana seria Black Edition obejmuje dwa modele zamknięte i dwa otwarte. Każdy z nich przeznaczony jest do innego etapu pracy z dźwiękiem. To oznacza, że twórca, producent czy realizator może dobrać słuchawki pod kątem codziennych zadań. Zamkniętą konstrukcję mają DT 700 PRO X oraz DT 770 PRO X i odpowiadają na różne potrzeby pracy z dźwiękiem. DT 700 PRO X to model dedykowany miksowaniu oraz produkcji. Zapewnia komfortowe warunki pracy i precyzyjną kontrolę nad materiałem nawet w wymagającym otoczeniu. DT 770 PRO X zaprojektowano z myślą o nagrywaniu i monitorowaniu dźwięku. Zapewniają one mocny bas i szczegółową górę, co przekłada się na wiarygodny odsłuch podczas rejestracji materiału.



Modele otwarte przeznaczono do pracy wymagającej największej dokładności. DT 900 PRO X to słuchawki zaprojektowane z myślą o miksie i masteringu. Zbalansowane brzmienie ułatwia ocenę najdrobniejszych detali nagrania. DT 990 PRO X to model dedykowany krytycznemu odsłuchowi i edycji. Firma beyerdynamic stawia tu na szczegółowe strojenie, które pozwala łatwiej wychwycić dźwiękowe niuanse i wszelkie niespójności w materiale.



Strefa PRO – nowe słuchawki studyjne i sceniczne

W strefie PRO beyerdynamic zaprezentuje swoje wiodące produkty dedykowane profesjonalistom oraz tegoroczne nowości. Jedną z nich jest DT 275 PRO. Ten zamknięty model studyjny, trafił do sprzedaży latem. To lekkie słuchawki z obracanymi nausznikami, dzięki którym łatwiej spakować je do torby ze sprzętem. Są propozycją dla twórców, którzy oczekują sprawdzonej jakości studyjnej w rozsądnej cenie. Druga nowość to DT 30 IE - dokanałowe monitory douszne stworzone z myślą o pracy w trudnych warunkach scenicznych. Niemiecki producent stawia tutaj na zrównoważone brzmienie: wyraźny wokal i czytelny miks monitorowy. Słuchawki mają odłączany, wymienny kabel wzmocniony Kevlarem i są odporne na zachlapania.



Strefa konsumencka – Aventho Y

W strefie konsumenckiej odwiedzający poznają słuchawki beyerdynamic do słuchania muzyki, rozmów i rozrywki. Wśród prezentowanych nowości znajdzie się AVENTHO Y – bezprzewodowy model wokółuszny z aktywną redukcją szumów, pokazany po raz pierwszy podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie. Ich najważniejsza cecha to modułowość. Wymienna bateria i nauszniki pozwalają wydłużyć cykl życia urządzenia i ograniczyć konieczność wymiany całego sprzętu. Słuchawki oferują ponad 60 godzin pracy z włączonym ANC i ponad 90 godzin bez ANC. Łączność Bluetooth z funkcją multipoint ułatwia przełączanie się między urządzeniami, a aplikacja beyerdynamic pozwala dopasować brzmienie do własnych preferencji. AVENTHO Y są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych.



Dostępność serii Black Edition

Limitowane edycje Black Edition modeli DT 700 PRO X, DT 770 PRO X, DT 900 PRO X i DT 990 PRO X będą dostępne w sprzedaży od 13 listopada 2026 r.































źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic