2026-10-24 14:24
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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beyerdynamic na Audio Video Show 2026

Obrazek beyerdynamic na Audio Video Show 2026

Podczas targów Audio Video Show 2026, odbywających się w dniach 23–25 października w Warszawie, firma beyerdynamic zaprezentuje limitowane wersje Black Edition czterech modeli słuchawek studyjnych: DT 700 PRO X, DT 770 PRO X, DT 900 PRO X i DT 990 PRO X. Odwiedzający będą mogli również poznać szeroką gamę słuchawek beyerdynamic – zarówno do codziennego słuchania muzyki, jak i do profesjonalnej pracy z dźwiękiem. Produkty niemieckiej marki będzie można znaleźć na stoisku jej dystrybutora, KONSBUD Hi‑Fi Sp. z o.o., w strefie słuchawek na PGE Narodowym.



Black Edition – cztery modele, cztery zastosowania
Limitowana seria Black Edition obejmuje dwa modele zamknięte i dwa otwarte. Każdy z nich przeznaczony jest do innego etapu pracy z dźwiękiem. To oznacza, że twórca, producent czy realizator może dobrać słuchawki pod kątem codziennych zadań. Zamkniętą konstrukcję mają DT 700 PRO X oraz DT 770 PRO X i odpowiadają na różne potrzeby pracy z dźwiękiem. DT 700 PRO X to model dedykowany miksowaniu oraz produkcji. Zapewnia komfortowe warunki pracy i precyzyjną kontrolę nad materiałem nawet w wymagającym otoczeniu. DT 770 PRO X zaprojektowano z myślą o nagrywaniu i monitorowaniu dźwięku. Zapewniają one mocny bas i szczegółową górę, co przekłada się na wiarygodny odsłuch podczas rejestracji materiału.

Modele otwarte przeznaczono do pracy wymagającej największej dokładności. DT 900 PRO X to słuchawki zaprojektowane z myślą o miksie i masteringu. Zbalansowane brzmienie ułatwia ocenę najdrobniejszych detali nagrania. DT 990 PRO X to model dedykowany krytycznemu odsłuchowi i edycji. Firma beyerdynamic stawia tu na szczegółowe strojenie, które pozwala łatwiej wychwycić dźwiękowe niuanse i wszelkie niespójności w materiale.

Strefa PRO – nowe słuchawki studyjne i sceniczne
W strefie PRO beyerdynamic zaprezentuje swoje wiodące produkty dedykowane profesjonalistom oraz tegoroczne nowości. Jedną z nich jest DT 275 PRO. Ten zamknięty model studyjny, trafił do sprzedaży latem. To lekkie słuchawki z obracanymi nausznikami, dzięki którym łatwiej spakować je do torby ze sprzętem. Są propozycją dla twórców, którzy oczekują sprawdzonej jakości studyjnej w rozsądnej cenie. Druga nowość to DT 30 IE - dokanałowe monitory douszne stworzone z myślą o pracy w trudnych warunkach scenicznych. Niemiecki producent stawia tutaj na zrównoważone brzmienie: wyraźny wokal i czytelny miks monitorowy. Słuchawki mają odłączany, wymienny kabel wzmocniony Kevlarem i są odporne na zachlapania.

Strefa konsumencka – Aventho Y
W strefie konsumenckiej odwiedzający poznają słuchawki beyerdynamic do słuchania muzyki, rozmów i rozrywki. Wśród prezentowanych nowości znajdzie się AVENTHO Y – bezprzewodowy model wokółuszny z aktywną redukcją szumów, pokazany po raz pierwszy podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie. Ich najważniejsza cecha to modułowość. Wymienna bateria i nauszniki pozwalają wydłużyć cykl życia urządzenia i ograniczyć konieczność wymiany całego sprzętu. Słuchawki oferują ponad 60 godzin pracy z włączonym ANC i ponad 90 godzin bez ANC. Łączność Bluetooth z funkcją multipoint ułatwia przełączanie się między urządzeniami, a aplikacja beyerdynamic pozwala dopasować brzmienie do własnych preferencji. AVENTHO Y są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych.

Dostępność serii Black Edition
Limitowane edycje Black Edition modeli DT 700 PRO X, DT 770 PRO X, DT 900 PRO X i DT 990 PRO X będą dostępne w sprzedaży od 13 listopada 2026 r.



beyerdynamic na Audio Video Show 2026

beyerdynamic na Audio Video Show 2026

beyerdynamic na Audio Video Show 2026

beyerdynamic na Audio Video Show 2026

beyerdynamic na Audio Video Show 2026

beyerdynamic na Audio Video Show 2026

źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic
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