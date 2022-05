Philips prezentuje dwa 27-calowe monitory dla graczy

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

MMD producent monitorów marki Philips–prezentuje dwa nowe 27-calowe monitory gamingowe z serii Momentum. Nowe modele noszą nazwy 27M1F5500Poraz 27M1F5800.Wąskie ramki w połączeniu z elegancką podstawą nadają im minimalistyczny i nowoczesny wygląd.

Nowe modele stanowią część gamingowej serii Philips M5000. W obu monitorach zastosowano panele NanoIPS, wyświetlające 1,07 miliarda kolorów. Otrzymały one również certyfikat DisplayHDR600, zapewniający szerszą rozpiętość tonalną, w porównaniu z innymi urządzeniami. Oba modele dobrze sprawdzą się w wyświetlaniu dynamicznych scen dzięki niskiemu czasowi reakcji (1 ms GtG) i zaimplementowaniu technologii AMDFreeSyncPremiumPro.



Nowe monitory różnią się rozdzielczością i częstotliwością odświeżania.27M1F5800 wyświetla obraz w rozdzielczości3840x2160px. Natomiast dla27M1F5500P jest to 2560x1440px. Dla graczy istotna będzie również informacja, że w obu przypadkach panele mają wysoką częstotliwość odświeżania ekranu: odpowiednio144Hzi 240Hz.

Dodatkowym rozwiązaniem, szczególnie istotnym dla graczy konsolowych, jest wyposażenie modelu 27M1F5800 w złącze HDMI 2.1. Pozwala to na wyświetlanie obrazu z konsol nowej generacji w rozdzielczości 4K i z odświeżaniem 120 Hz.



Uniwersalna stylistyka podstawy SmartErgoBasebędzie pasować do większej liczby wnętrz, dzięki stonowanemu wyglądowi. Powinno się to spodobać zwłaszcza osobom dbającym o profesjonalny wygląd stanowiska komputerowego.Stopa w nowych monitorach Momentum, oprócz regulacji wysokości do 130 mm,pozwala na:pochylenie ekranu do przodu i do tyłu,obrót w poziomie oraz ustawienie panelu w pozycji portretowej (pivot).

W ramach zwiększenia wygody użytkowania monitory zostały wyposażone w funkcje LowBlueModei FlickerFree. Pierwsza z nich niweluje ilość niebieskiego światła, emitowanego przez ekran wyświetlacza. Druga ogranicza migotanie ekranu, które potrafi być męczące w przypadku dłuższego korzystania z komputera.





Główne cechy obu monitorów:

• 27-calowy panel Nano IPS, wyświetlający 1,07 miliarda kolorów

• Odchylenie Delta E mniejsze niż 2, dla przestrzeni barwowej sRGB

• Certyfikat VESA DisplayHDR 600

• AMD FreeSync Premium Pro

• Rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 px), odświeżanie ekranu 144Hz oraz złącze HDMI 2.1 dla modelu 27M1F5800

• Rozdzielczość QHD (2560 x 1440px) i odświeżanie ekranu 240Hzdla modelu 27M1F5500P

• Funkcjonalność MultiView

• Funkcje LowBlueMode i FlickerFree oraz podstawa SmartErgoBase dla zwiększenia ergonomii korzystania z monitorów.



Oba monitory pojawią się w sklepach w czerwcu. Sugerowana cena 27M1F5500P wynosi 3 569 zł, a 27M1F58003 799 zł.

Źródło: Philips