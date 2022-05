Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma Zalman rozszerzyła swoje portfolio o nowe zasilacze z serii TXII. Modele Megamax ZM500/ZM600/ZM700-TXII wykonane są w formacie ATX i przeznaczone są dla osób wymagających stabilnego, a jednocześnie rozsądnie wycenionego sprzętu. Zasilacze Zalman MegaMax ZM500/ZM600/ZM700-TXII są zgodne z normą 80 PLUS Standard dla napięcia 230 V. Wyposażone w aktywny system PFC o współczynniku mocy do 99 - 98% (w zależności od modelu) mają zapewnić spójne i stabilne wyjście oraz wysoką wydajność energetyczną. Ich konstrukcja bazuje na pojedynczej szynie 12 V gwarantującej sprawność na poziomie 90%. Na pokładzie znajdziemy również wbudowany filtr EMI do redukcji hałasu, transformator przełączający, kondensator 105°C oraz podwójny blok aluminiowego radiatora minimalizującego wytwarzanie ciepła. Zasilacze schładzane są przez wentylator 120 mm z łożyskiem hydrodynamicznym.



Seria zasilaczy firmy Zalman cechuje się również wysoką wydajnością energetyczną w czasie czuwania, co zostało potwierdzone certyfikatem ErP Lot 6. Producent chwali się także kompatybilnością produktów z najnowszymi wytycznymi Intela (Intel Desktop Platform Wer. 1.42 dodatek 5Vsb 3.0A), Zasilacze Zalman MegaMax ZM500/ZM600/ZM700-TXII wyposażone zostały również w szereg zabezpieczeń elektrycznych (OPP, OVP, UVP, SCP) i otrzymały wiele krajowych i zagranicznych certyfikatów, w tym KC, CE, CB, EAC, oraz RoHS, który potwierdza, że wszystkie zastosowane materiały są nieszkodliwe dla środowiska.



Zasilacze Zalman MegaMax z serii TXII dostępne są w wersjach o gwarantowanej mocy znamionowej 500 W, 600 W i 700 W. Model MegaMax ZM500-TXII jest już dostępny w polskich sklepach w cenie ok. 190 zł, wersja MegaMax ZM600-TXII kosztuje ok. 230 zł, natomiast wariant MegaMax ZM700-TXII został wyceniony na ok. 265 zł.

















Źródło: Zalman