Plecaki Hama z serii Lightweight na laptop i tablet

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Niemiecka marka HAMA prezentuje dwa designerskie plecaki o mieszance biznesowego oraz casualowego stylu - Premium Lighweight (19 l pojemności ) i Ultra Lightweight (13 l). Oba dysponują wieloma kieszeniami na różne przedmioty, w tym notebook, tablet i inne elektroniczne sprzęty. Co więcej, wyprodukowane je z ekologicznych materiałów. Plecaki przyciągają uwagę już na pierwszy rzut oka. Oba mają prostokątne kształty i wyróżniają się ciekawą, stonowaną kolorystyką oraz starannie zaprojektowanym designem. Wymiary wewnętrzne plecaka Hama Premium Lightweight wynoszą: szerokość 45, wysokość 34 cm i głębokość 12 cm (waga 570 g), zaś pojemność to 19 l. Pomieści laptop o przekątnej ekranu do 41 cm (16.2"). Natomiast wymiary wewnętrzne nieco mniejszego plecaka Hama Ultra Lightweight wynoszą: szerokość 36 cm, wysokość 44 cm i głębokość 12 cm (waha 440 g), przy pojemności 13 l. Zmieścimy do niego notebooka o tym samym rozmiarze.







Na wstępie warto zauważyć, że zostały wyprodukowane z tworzywa PET, poddanego recyklingowi i przetworzonego na przędzę. Takie rozwiązanie oszczędza zasoby naturalne. Zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa materiału wykonana jest z w pełni recyklingowanego poliestru. Materiał ten chroni przed działaniem wilgoci i łatwym zabrudzeniem. W dodatku zwróćmy uwagę na grubą wyściółkę, bo plecak z wyściełaną kieszenią na notebook zapewnia niezawodną ochronę podczas transportu. Dla zwiększenia komfortu tył i regulowane szelki również są miękko wyściełane. Następnym wyróżnikiem jest lekkość. Ultralekki plecak na laptop to świetny wybór dla każdego, spieszy się na spotkanie biznesowe lub ważną konferencję, musząc mieć komputer ze sobą.



W pojemnych przednich kieszeniach (jedna wyposażona została w przejrzysty organizer) przewidziano sporo przestrzeni na dodatkowe akcesoria (smartfon, kabel czy słuchawki mobilne) do pracy i przedmioty osobiste. To jednak nie wszystko, bo w kieszeni z organizerem wewnątrz plecaka znalazło się miejsce na rysiki, pendrive’y, karty pamięci i inne akcesoria, a także na przedmioty osobiste. Komplet użytecznych elementów wieńczy pasek do wygodnego mocowania torby do rączki walizki na kółkach. Autem jest też na pewno dwukierunkowy zamek w każdym z plecaków. Model Hama Premium Lightweight dysponuje w głównej kieszeni dodatkową przegrodą na tablety o przekątnej ekranu do 37.1 cm (14.6"). Nie mogło w nim oczywiście zabraknąć taśmy na rzep do stabilnnego zamocowania laptopa.



Plecak Hama Ultra Lightweight kosztuje 149 PLN, do wyboru mamy trzy kolory: czarno-oliwkowy, karmelowo-czarny i antracytowo-beżowy. Natomiast katalogową cenę plecaka Hama Premium Lightweight ustalono na poziomie 199 PLN, możemy wybierać tu spośród barwy granatowej i beżowej.

































źródło: Info Prasowe - HAMA