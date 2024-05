Premiera Bemi Revo z okazji Dnia Matki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inteligentne obrączki zyskują coraz większą popularność, a według szacunków rynek ten do 2032 r. może osiągnąć wartość nawet 22 mln dolarów. Wielu producentów elektroniki wprowadza na nasz rynek te urządzenia monitorujące parametry zdrowia oraz aktywność fizyczną. Jednym z nich jest urządzenie marki Bemi – Bemi Revo. Bemi Revo to inteligentna obrączka umożliwiająca monitorowanie stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej. Wykonana jest z polerowanej ceramiki oraz medycznej stali nierdzewnej klasy 316, którą charakteryzuje wysoka odporność na korozję. Wykorzystanie tych materiałów zapewnia trwałość urządzenia oraz wysoki komfort jego użytkowania. Waga obrączki to jedynie 5 gram i występuje w kilku rozmiarach.







Stacja ładująca z powerbankiem

W zestawie znajduje się elegancka stacja ładująca, która spełnia także funkcję etui. Posiada ona wbudowany powerbank o pojemności 400 mAh, który umożliwia naładowanie inteligentnej obrączki w około godzinę. Etui z pełną baterią pozwala na aż 15-krotne naładowanie urządzenia. W zależności od sposobu użytkowania obrączka na jednym ładowaniu może działać od 3 do 7 dni.



Monitorowanie podstawowych parametrów zdrowotnych

Innowacyjny zestaw optycznych czujników HR+O2 (czujnik optyczny + 2 diody LED – zielona i czerwona) wykonuje pomiary tętna, ciśnienia krwi oraz saturacji w trybie pojedynczego pomiaru, a także 24-godzinnego monitoringu tych parametrów. Istnieje także możliwość wyboru częstotliwości pomiarów w zakresie 30/40/50/60 minut. Natomiast dedykowana aplikacja umożliwia kontrolę ciśnienia za pomocą kalibracji poprzez dodanie swoich referencyjnych parametrów.



Kontrola aktywności fizycznej, jakości snu oraz migawki aparatu

Bemi Revo umożliwia także monitorowanie aktywności fizycznych jak bieganie, jazda na rowerze, skakanka, spacer, wspinaczka, joga, golf czy taniec oraz posiada licznik kroków, a także wskazuje przebyty dystans. Urządzenie wspiera także dbanie o higienę snu. Wykres snu w aplikacji zapewnia dokładny wgląd w nawyki snu, a także pomaga ustalić jego jakość. Inteligentna obrączka rejestruje całkowity czas snu, czas snu głębokiego, snu płytkiego oraz ilość przebudzeń. Dodatkową funkcją urządzenia jest zdalna kontrola migawki aparatu w telefonie, co pozwala na wygodne wykonywanie zdjęć z odległości poprzez dwukrotne zgięcie palca, na którym znajduje się obrączka.



Łącze Bluetooth oraz ochrona IP68

Inteligentna obrączka Bemi Revo posiada wbudowany moduł Bluetooth 5.2, obsługa możliwa jest za pomocą aplikacji mobilnej Smart Health. Urządzenie posiada ochronę IP68, jest odporne na kurz, wilgoć oraz krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. W zestawie znajduje się inteligentna obrączka Bemi Revo, stacja ładująca z wbudowanym powerbankiem (USB-C), zawieszka na szyję do stacji ładującej oraz magnetyczny kabel ładujący USB-C/USB-A. Charakteryzuje go wykonanie z polerowanej ceramiki i medycznej stali nierdzewnej oraz niska waga.



Bemi Revo dostępny jest w kolorze białym oraz czarnym w cenie 500 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Bemi