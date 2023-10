Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PocketBook aktualizuje swoją linię czytników z kolorowymi ekranami E Ink o przekątnej 7,8 cala. Na Targach Książki we Frankfurcie firma pokazuje nowy PocketBook InkPad Color 3 wyposażony w najnowszy ekran E Ink Kaleido 3. PocketBook InkPad Color 3 z najnowszym ekranem E Ink Kaleido 3 w formacie książki może pochwalić się także imponującym zestawem funkcji do czytania i słuchania. Należą do nich m.in. wbudowany głośnik, zamiana tekstu na mowę, łącze Bluetooth, wodoszczelność IPX8, SMARTlight, tryb ciemny, a także obsługa 25 formatów bez konwersji.







Najnowocześniejszy kolorowy ekran E Ink Kaleido 3

PocketBook InkPad Color 3 jest wyposażony w najnowszy kolorowy ekran E Ink Kaleido 3 o przekątnej 7.8 cala, który wyświetla 4096 kolorów, a jednocześnie jest całkowicie bezpieczny dla oczu i nie odblaskowy. Najnowocześniejsza technologia E Ink Kaleido 3 podnosi właściwości optyczne czytnika. Dzięki pięćdziesięcioprocentowej poprawie rozdzielczości kolorowych stron elektronicznych i PPI książki, komiksy i czasopisma mają jeszcze lepszą wydajność kolorów i większą szczegółowość.



Przyjazne dla oczu czytanie dzięki trybowi ciemnemu i podświetleniu SMARTlight

Nowy czytnik w linii 7.8-calowych urządzeń PocketBook z kolorowym wyświetlaczem dysponuje podświetleniem SMARTlight i ma opcję trybu ciemnego. Dzięki nim użytkownicy mogą dostosować jasność i odcień kolorów ekranu lub odwrócić kolory tekstu i tła. W ten sposób indywidualnie dobiorą parametry, które jeszcze bardziej zwiększą ich komfort czytania. Wbudowany głośnik i funkcja zamiany tekstu na mowę

PocketBook InkPad Color 3 spełnia także rolę sprawnego lektora. Czytelnicy mogą płynnie przełączyć urządzenie w tryb odtwarzania dźwięku i korzystać z funkcji zamiany tekstu na mowę. Czytnik ma wbudowany głośnik, ale łączność Bluetooth umożliwia również sparowanie go ze słuchawkami bezprzewodowymi i innymi urządzeniami.



Przyjazna ergonomia

Pomimo dużych rozmiarów przypominających książkę czytnik dobrze leży w dłoni i jest wyjątkowo przyjazny dla e-czytelnika. Urządzenie ma przyciski zmiany stron, dotykowy ekran i G-sensor, który automatycznie zmienia orientację wyświetlanego tekstu.



Obsługa formatów komiksów i mangi, miesiąc bez ładowania i inne funkcjonalności InkPad Color 3:

• 25 formatów książek, grafik i komiksów bez konwersji;

• 6 formatów audio – audiobooki i muzyka bez ograniczeń;

• 32 GB pamięci wbudowanej;

• Do miesiąca bez ładowania

• Wodoodporność o standardzie IPX8

• Dwuzakresowe Wi-Fi (2,4/5 GHz)

• PocketBook Cloud (zamiennie z Legimi i EmpikGo) i Dropbox

• Preinstalowane słowniki – 11 preinstalowanych słowników, a 42 dodatkowe kombinacje językowe dostępne do bezpłatnego pobrania.



Nowy PocketBook InkPad Color 3 w kolorze szarym morskim (Stormy Sea) trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Zapowiadana cena to 1499 PLN.

















Źródło: Info Prasowe - PocketBook