Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei Polska wprowadza do Polski najnowsze dokanałowe słuchawki bezprzewodowe – HUAWEI FreeBuds Pro 3. Ten model bierze co najlepsze ze swojego bardzo udanego poprzednika, jednocześnie oferując szereg ulepszeń. Dzięki szerszemu pasmu przenoszenia słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3 zapewnią użytkownikowi ultrarealistyczny dźwięk, a potrójny korektor adaptacyjny wydobędzie każdy detal z ulubionych utworów słuchacza. Najwyższą jakość brzmienia potwierdzają dwa certyfikaty HWA i Hi-Res Audio Wireless. Ponadto udoskonalony, hybrydowy system redukcji szumów ANC 3.0 oraz skuteczniejszy system przechwytywania głosu zapewniają krystalicznie czyste połączenia, eliminując wszelkie zakłócenia podczas rozmowy. Słuchawki wyposażono w wytrzymałą baterię, która pozwala na aż 31 godzin użytkowania z etui ładującym. Dopełnieniem całości jest niezwykle funkcjonalny, ergonomiczny i nowoczesny design.







HUAWEI FreeBuds Pro 3 to nowa generacja flagowych dokanałowych słuchawek w pełni bezprzewodowych (TWS) o doskonałej akustyce. Urządzenie łączy estetykę wzornictwa z wiodącą w swojej klasie technologią audio. Ich sercem jest system dwóch przetworników Ultra-Hearing gwarantujących ultrarealistyczny dźwięk. W połączeniu z technologią aktywnego cyfrowego podziału pasma słuchawki emitują zakres częstotliwości, który zapewnia jeszcze lepsze doznania. Niskie częstotliwości schodzą do zaledwie 14 Hz, a wysokie sięgają aż 48 kHz, zapewniając wrażenia słuchowe bogate w basy, ale też w szczegóły ze środka pasma. Odczucia wzmocni potrójny korektor adaptacyjny, który poprzez wykrywanie poziomu głośności, kształtu przewodu słuchowego użytkownika i warunków otoczenia dostosuje optymalny poziom dźwięku i jego parametry. HUAWEI FreeBuds Pro 3 obsługują kodeki dźwięku o wysokiej rozdzielczości L2HC 2.0 i LDAC, a możliwości słuchawek potwierdzają przyznane certyfikaty HWA i Hi-Res Audio Wireless.



Rozmawiaj bez zakłóceń i pożegnaj się z hałasem

W porównaniu z poprzednią generacją wydajność ANC w HUAWEI FreeBuds Pro 3 została efektywnie poprawiona aż o 50%, co czyni je idealnym towarzyszem podczas lotów i jazdy pociągiem. Adaptacyjne ANC 3.0 łączy w sobie zaktualizowany algorytm z hybrydowym systemem redukcji szumów, złożonym z trzech mikrofonów i czujnika przewodnictwa kostnego (działającego podczas rozmów). Dzięki temu słuchawki na bieżąco dostosowują poziom redukcji szumów do tego, jak i gdzie się ich używa. To o tyle ważne, że zbyt mocna redukcja szumów w cichym otoczeniu może powodować dyskomfort, podczas gdy niewystarczające odszumianie w hałaśliwym miejscu uniemożliwia płynną rozmowę lub sprawia, że część dźwięków staje się niesłyszalna.



Ponieważ nikt nie lubi się powtarzać, w HUAWEI FreeBuds Pro 3 zastosowano 2.5-krotnie skuteczniejszy niż w poprzedniej wersji system przechwytywania głosu. Diametralną różnicę robi też nowy model redukcji zakłóceń spowodowanych wiatrem, udoskonalony aż o 80% w porównaniu do poprzedniej generacji. Nawet silne podmuchy o prędkości do 9 m/s podczas aktywności takich jak bieganie lub jazda na rowerze nie zakłócą rozmowy z pomocą słuchawek. Uzupełnieniem redukcji szumów jest tryb „świadomość” pozwalający na usłyszenie otoczenia i wzmocnienie głosu mówiącej osoby.



Dziel się chwilą z najbliższymi

HUAWEI FreeBuds Pro 3 można podłączyć do dwóch urządzeń w tym samym czasie i swobodnie przełączać się między nimi podczas pracy, nauki czy też ćwiczeń. Słuchawki połączą się z każdym telefonem (zarówno z systemem Android, jak i iOS), tabletem, laptopem i innymi urządzeniami nadającymi dźwięk przez Bluetooth. Przełączanie się między nimi odbywa się za jednym dotknięciem w wygodnej aplikacji AI Life. Użytkownicy smartfonów i tabletów Huawei z EMUI 13 skorzystają też z funkcji Audio Sharing, czyli możliwości podłączenia dwóch par słuchawek do jednego źródła dźwięku, co pozwala na dzielenie się muzyczną lub filmową chwilą z drugą osobą.



Ulubiona muzyka jeszcze dłużej

Długa żywotność baterii oznacza nieprzerwane cieszenie się ulubioną muzyką. Przy wyłączonym ANC słuchawki działają nawet przez 6.5 godziny. Etui ładujące, o pojemności baterii 510 mAh, wydłuży korzystanie z HUAWEI FreeBuds Pro 3 aż do 31 godzin. Natomiast przy włączonej redukcji szumów czas pracy wynosi odpowiednio 4.5 godziny bez etui oraz 22 godziny z nim. Słuchawkom wystarczy 40 minut w etui, żeby naładować się do pełna. Energię w samym etui można uzupełnić przewodowo w zaledwie godzinę. Etui obsługuje też ładowanie bezprzewodowe.



Poczuj tę lekkość

HUAWEI FreeBuds Pro 3 zamknięte zostały w eleganckim etui o zaokrąglonym kształcie, które waży zaledwie 46 gramów. Udoskonalony i zgrabnie ukryty zawias jest bardzo trwały i pozwoli na ponad 100 000 cykli otwierania i zamykania. Słuchawki są nadzwyczaj wygodne – każda z nich waży jedynie 5,8 g, a do wyboru są teraz cztery pary silikonowych nakładek z nowym rozmiarem XS. Dzięki temu można nosić je długo bez uczucia dyskomfortu. Na łatwość obsługi składają się także wyjątkowo użyteczne i intuicyjne gesty, które można spersonalizować w aplikacji. Dodatkowo Huawei FreeBuds Pro 3 cechują się klasą odporności IP54, dzięki czemu mogą bez szwanku stawić czoła deszczowi i treningom w trudnych warunkach.



Dostępność i cena

Słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3 dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych: do wyboru jest klasyczna biel, mroźny srebrny oraz zupełnie nowy, zielony odcień. W porównaniu do poprzedniej wersji sugerowana cena detaliczna nie uległa zmianie i wynosi 899 PLN. Słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie marki huawei.pl, a także u partnerów biznesowych Huawei: w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x‑kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

































Źródło: Info Prasowe - HUAWEI