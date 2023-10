Western Digital prezentuje rozbudowane portfolio SanDisk

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Western Digital zaprezentował dziś serię nowych rozwiązań wielokrotnie nagradzanej marki SanDisk. Zadaniem nowych produktów jest zaspokojenie potrzeb użytkowników na przestrzeń dyskową, zarówno w domu, jak i podróży. W świecie wspomnień przechowywanych w postaci pikseli, stale rośnie zapotrzebowanie na przestrzeń na dane – niezależnie od tego, czy chodzi o zapisanie pierwszych kroków dziecka, wyników badań czy starannie wyselekcjonowanych kolekcji muzycznych. Właśnie z myślą o takich zastosowaniach zaprojektowano nowe produkty SanDisk.







Stworzone z myślą zarówno o dzisiejszych, jak i przyszłych wyzwaniach nowe produkty SanDisk to:

- Najszybsza na świecie karta pamięci o pojemności 1.5 TB - SanDisk Ultra microSD UHS-I 1.5 TB

Idealna do urządzeń z systemem Android, Chromebooków oraz laptopów z Windows – nowa karta 1.5 TB microSD zapewnia więcej miejsca na wszystko, co ważne.

• Karta, która łamie limity: Najszybsza na świecie karta 1.5 TB microSD UHS-I, zapewniająca transfery na poziomie do 150 MB/s (odczyt) w połączeniu z czytnikiem SanDisk MobileMate.

• Szeroka kompatybilność: Błyskawicznie rozbuduj przestrzeń dyskową urządzeń obsługujących karty UHS-I microSD, takich jak smartfony i tablety z systemem Android, Chromebooki oraz laptopy z Windows.

• Dostępność: Nowa karta 1,5 TB jest objęta 10-letnią ograniczoną gwarancją i kosztuje 816 PLN. Nowość można kupić w Western Digital Store oraz u autoryzowanych dystrybutorów produktów SanDisk.



- Karta pamięci klasy profesjonalnej SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B

Karta SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B zapewnia wydajność niezbędną w zastosowaniach profesjonalnych, np. tworzeniu i przechowywaniu materiałów wideo najwyższej jakości.

• Wydajność klasy kinowej: Za sprawą stałej prędkości zapisu na poziomie od 1400 MB/s, karta SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B pozwala użytkownikom rejestrować materiały o kinowej jakości i rozdzielczości 8K bez gubienia klatek.

• Odporna obudowa: Pozwala przetrwać upadek z 1 m oraz nacisk do 50 N, dzięki czemu pliki użytkownika są bezpieczne.

• Kompatybilna z urządzeniami PRO-READER oraz PRO-DOCK 4: Połączenie karty PRO-CINEMA CFexpress Type B z urządzeniami SanDisk Professional PRO-READER CFexpress oraz PRO-DOCK 4 (sprzedawanymi oddzielnie) pozwala stworzyć skalowalne, wydajne rozwiązanie do kopiowania plików, które umożliwia zmaksymalizowanie produktywności.

• Dostępność: Karta jest już dostępna w Western Digital Store oraz u autoryzowanych dystrybutorów SanDisk. Ceny zaczynają się od 2211 PLN za wersję 320 GB. Karta objęta jest dożywotnią ograniczoną gwarancją.



Odświeżone produkty SanDisk USB – dyski flash w żywych kolorach

Odświeżone nośniki USB pozwalają użytkownikom rejestrować jeszcze więcej zdjęć i wygodnie korzystać z nich z poziomu różnych urządzeń – w tym smartfonów, tabletów oraz komputerów.

• SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C: Wykonany z metalu dysk typu 2w1, wyposażony w złącza USB-C oraz USB-A i dostępny w kolorach złotym oraz srebrnym. Oferuje możliwość automatycznego backupowania zdjęć z wykorzystaniem aplikacji SanDisk Memory Zone. Dostępny w wersjach o pojemności do 1 TB dysk wyposażono w wydajne złącze USB 3.2 Gen 1, zapewniające błyskawiczne transfery danych.

• Dostępność: Ceny zaczynają się od 68 PLN za wersję 64 GB. Oba warianty kolorystyczne dostępne są już w Western Digital Store oraz u autoryzowanych dystrybutorów SanDisk.

• SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C: Łatwe w użyciu urządzenie, które działa zarówno z urządzeniami USB-C, jak i USB-A, oferując prędkości transferu sięgające 400 MB/s. Obracająca się osłona chroni złącza podczas transportu. Urządzenie dostępne jest w pojemnościach od 64 GB do 256 GB, w kolorach Absinthe Green, Lavender oraz Navagio Bay, oraz w pojemnościach do 1 TB w kolorze czarnym.

• Dostępność: Ceny SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C zaczynają się od 53 PLN za wersję 64 GB. Wszystkie kolory są już dostępne w Western Digital Store oraz u autoryzowanych dystrybutorów SanDisk.

































Źródło: Info Prasowe - Western Digital