PocketBook InkPad Eo z E Ink Kaleido 3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

PocketBook prezentuje swoje najnowsze rozwiązanie do e-notowania i czytania e-booków - PocketBook InkPad Eo. Urządzenie jest zasilane systemem Android 11 i dysponuje potężnym 8-rdzeniowym procesorem. Wyróżnia je duży kolorowy ekran E Ink Kaleido 3 o przekątnej 10.3 cala, wbudowany aparat, głośnik stereo i podświetlenie SMARTlight. Choć PocketBook InkPad Eo jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych (metalicznym szarym i miedzianym), to na naszym rynku będzie tylko w kolorze Mist Grey. InkPad Eo z dużym ekranem i rysikiem PocketBook, sprawdzi się w odręcznych notatkach, rysowaniu i wielu kreatywnych lub rutynowych pracach. Zaletą jest możliwość doboru kolorów do tworzonych treści.







Łatwe udostępnianie notatek i przesyłanie plików

PocketBook InkPad Eo umożliwia udostępnianie notatek i plików za pośrednictwem funkcji Send-by-Email na jeden lub wiele adresów mejlowych. Dzielić się można również notatkami w książkach. Dodatkowo InkPad Eo obsługuje funkcję udostępniania Wi-Fi w celu przesyłania plików na inne urządzenia.



Duży, kolorowy i bezpieczny dla oczu ekran E Ink

PocketBook InkPad Eo jest wyposażony w najnowszy kolorowy ekran E Ink Kaleido™ 3 o wyjątkowych właściwościach optycznych. Rozdzielczość obrazu czarno-białego wynosi 1860 × 2480, a obrazu kolorowego 930 × 1240. Nowa technologia E Ink Kaleido™ 3 zapewnia o 50% lepszą rozdzielczość i PPI obrazu kolorowego. PocketBook InkPad Eo może odtworzyć 4096 kolorów, pozostając całkowicie bezpiecznym dla oczu i pozbawionym odblasków. Ekran o przekątnej 10.3 cala pozwala ująć dużą ilość informacji na jednej stronie i pozostawia dużo miejsca na notatki.



Inne kluczowe funkcje PocketBook InkPad Eo:

• SMARTlight: regulacja temperatury barwowej ekranu, wybór ciepłej lub chłodnej tonacji podświetlenia.

• System operacyjny Android 11: łatwy dostęp do aplikacji innych firm do czytania, pisania odręcznego i edytowania tekstu.

• Procesor OctaCore (2.3 GHz), który znacząco zwiększa wydajność e-notatek i poprawia szybkość pisania odręcznego.

• Wbudowany głośnik stereo: e-notes i czytnik obsługuje formaty MP3 i WAV oraz posiada wbudowany głośnik stereo

• Bluetooth 5.0, Wi-Fi (dwuzakresowy - 2.4/5 GHz) i gniazdo USB typu C;

• 64 GB pamięci wbudowanej i slot na kartę microSD;

• Wstępne wsparcie dla 17 formatów książek i grafik (liczbę można zwiększyć za pomocą aplikacji innych firm): AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, PNG, BMP, JPEG.



E-notes powinien pojawić się na sklepowych półkach za kilka tygodni, a zapowiadana cena to 2499 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - PocketBook