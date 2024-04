Sharp AQUOS Wireless Surround

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics ma przyjemność ogłosić wprowadzenie na rynek głośników oraz subwoofera AQUOS Wireless Surround. Wraz z kompatybilnymi telewizorami Sharp, tylne głośniki surround CP-AWS2001 i bezprzewodowy subwoofer CP-AWS0101 tworzą zapierające dech w piersiach wrażenia kina domowego, które obsługuje pełny dźwięk przestrzenny Dolby Atmos 3D. Tylne głośniki surround CP AWS2001 firmy Sharp są jednymi z pierwszych produktów wykorzystujących innowacyjną technologię AQUOS Wireless Surround, która bezprzewodowo łączy się z kompatybilnymi telewizorami Sharp , zapewniając imponujące wrażenia z pełnego dźwięku przestrzennego. Dzięki prostej konfiguracji za pomocą menu telewizora, 2.0-kanałowy telewizor stereo szybko przekształca się we wciągający 4.0-kanałowy system full-surround, który obsługuje treści Dolby Atmos. Ponadto, po dodaniu subwoofera CP-AWS0101, system staje się 4.1-kanałowy i zapewnia bogaty, precyzyjny bas.







Dzięki smukłej, kompaktowej konstrukcji, subwoofer (CP-AWS0101) idealnie komponuje się z każdym pomieszczeniem. Subwoofer można ustawić zarówno pionowo, jak i poziomo, co ułatwia integrację z nowoczesnymi przestrzeniami mieszkalnymi, w tym pod meblami, w rogach lub przy ścianach. Oznacza to, że subwoofer dostosowuje się zarówno wizualnie, jak i praktycznie do układu pomieszczenia bez uszczerbku dla jakości dźwięku.



Te wysokiej jakości głośniki umożliwiają stworzenie wciągających wrażeń dźwiękowych we własnym domu. Bezprzewodowy system dźwięku przestrzennego AQUOS Wireless Surround oszczędza miejsce, a jednocześnie jest ekonomicznym sposobem na cieszenie się najwyższej klasy dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Wykorzystując głośniki telewizora jako przedni lewy i prawy kanał, konsumenci mogą dodać tylne głośniki surround zamiast soundbara i cieszyć się pełnym dźwiękiem przestrzennym. Modele te umiejętnie łączą elegancję z funkcjonalnością, dzięki czemu stanowią idealne rozwiązanie dla osiągnięcia kinowej jakości dźwięku.



Ceny i dostępność

Bezprzewodowe tylne głośniki surround (CP-AWS2001) są już dostępne jako para w zalecanej cenie detalicznej 1499 PLN. Subwoofer (CP-AWS0101) ma zalecaną cenę detaliczną 999 PLN.

































r d o: Info Prasowe - Sharp