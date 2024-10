Polska premiera Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Lenovo prezentuje nowy laptop dołączający właśnie do portfolio – Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition z najnowszymi procesorami Intel Core Ultra. Już teraz wykorzystana w nim moc sztucznej inteligencji pozwoli zwiększyć produktywność i możliwości kreatywne użytkowników. Sprzęt został zaprezentowany na tegorocznym wydarzeniu Lenovo Innovation World 2024 w Berlinie i jest już dostępny w przedsprzedaży w Polsce. Producent z okazji premiery Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition w Polsce wprowadza wyjątkową promocję. Przy zakupie najnowszego laptopa Lenovo klienci mogą odebrać atrakcyjny prezent – słuchawki Motorola moto buds+ w kolorze forest grey. Akcja trwa do 1 listopada 2024 r.







Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition – połączenie innowacji i elegancji

Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition to laptop, który łączy najwyższą jakość wykonania, elegancję i innowacyjną technologię. Dzięki temu użytkownik może korzystać z Inteligentnych Trybów dopasowujących się na bieżąco do jego potrzeb – niezależnie od tego, czy pracuje, relaksuje się, czy tworzy. Inteligentne Tryby samoistnie dostosują ustawienia systemowe czy skontrolują wydajność baterii, dzięki czemu stwarzają świetne warunki do każdego działania.



Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition ma nie tylko bardzo wydajną baterię – czas pracy bez ładowania to aż 22 godziny, ale jest przy tym niezwykle smukły (13.9 mm) i lekki (1.46 kg). Na pewno sprawdzi się idealnie dla osób, które potrzebują niezwykłej mocy zamkniętej w eleganckiej i odpornej na uszkodzenia obudowie. Laptop jest naprawdę bezkonkurencyjny w wykorzystywaniu AI – wszystko dzięki procesorowi Intel Lunar Lake z 40+ TOPS NPU i Lenovo AI Core. Oprócz tego jest wyposażony w wyjątkowy wyświetlacz 15.3” 2.8K PureSight Pro o proporcjach 16:10 i odświeżaniu 120 Hz z perfekcyjnym odwzorowaniem kolorów (100% pokrycia P3 i 100% sRGB z dokładnością Delta E<1).



Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition to laptop wprost stworzony dla osób kreatywnych, profesjonalistów i twórców cyfrowych – nie dość, że ma świetne parametry techniczne, wysoką moc i wykorzystuje nieskończone możliwości AI, to dostępny jest z 2-miesięcznym pakietem Adobe Creative Cloud.



Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w wiele przydatnych funkcji, które z pewnością ułatwią codzienną pracę. Smart Share pozwala na natychmiastowe połączenie smartfona z laptopem dzięki wirtualnemu czujnikowi AI, co umożliwia przesyłanie plików czy zdjęć do szybkiej edycji. Z kolei technologia Rapid Charge Express sprawia, że po zaledwie 15 minutach ładowania komputer jest gotowy do kolejnych 3 godzin pracy. Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition wyposażony jest w od 16 do 32 GB LPDDR5X pamięci RAM, do 1 TB szybkiej pamięci M.2 PCIe SSD Gen4, WiFi 7 oraz pełną gamę portów: 2 x USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DisplayPort, PD), USB-A i HDMI 2.1. Co więcej, laptop jest objęty wyjątkową usługą Lenovo Premium Care trwającą 3 lata. To kompleksowe wsparcie i pomoc „krok po kroku” w zakresie sprzętu i oprogramowania, a także naprawa sprzętu z dojazdem do klienta, priorytetyzacja części, a nawet coroczna kontrola kondycji komputera.



Motorola moto buds+ – stylowe słuchawki i niesamowity dźwięk

W ramach obecnie trwającej promocji możesz zyskać prezent w postaci Motorola moto buds+ (w kolorze forest grey) po kupieniu Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition. Słuchawki zostały stworzone z myślą o osobach aktywnych, które cenią sobie zarówno elegancję, jak i wysokiej jakości dźwięk. Dzięki pogłębionym basom, dużemu sterownikowi dynamicznemu, technologii Dolby Atmos i dźwiękowi Hi-Res Audio słuchanie muzyki czy podcastów przez Motorola moto buds+ jest czystą przyjemnością. Słuchawki mają nie tylko aktywną redukcję szumów aż do 50 dB, ale także aż 4 tryby (wyłączony, tryb kontaktu, tryb adaptacyjny, wyciszanie szumów), dzięki którym dostosujesz głośność otoczenia do swoich aktualnych potrzeb. Dodatkowo moto buds+ są wyposażone w moduł Bluetooth 5.3, który gwarantuje stabilne połączenie i brak opóźnień, dzięki czemu możesz komfortowo oglądać filmy i seriale w czasie rzeczywistym. Słuchawki wytrzymują aż 42 godziny pracy dzięki baterii etui i 9 godzin pracy samych słuchawek (przy wyłączonym ANC). Korzystanie z nich ułatwia specjalna aplikacja moto buds+, w której można m.in. sparować słuchawki, dostosować elementy sterujące, spersonalizować ustawienia wyciszania szumów.



Jak wziąć udział w promocji?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wykonać następujące kroki:

1. Zakup w okresie od 1 października do 1 listopada 2024 roku Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition.

2. Zarejestruj swój zakup do 30 listopada na stronie lenovopolska.pl/premierayogaslim7, podaj wymagane informacje oraz dołącz dowód zakupu.

3. Po zweryfikowaniu zgłoszenia możesz odebrać prezent w postaci słuchawek Motorola moto buds+.

































źródło: Info Prasowe - Lenovo