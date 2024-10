Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś dwie duże nowości w swojej rodzienie Basilisk V3: myszy dla graczy, dla których priorytetem jest możliwość personalizacji, wrażenia z rozgrywki i ponadprzeciętna wygoda. Razer Basilisk V3 Pro 35K - czyli zupełnie nowa, w pełni konfigurowalna, bezprzewodowa, ergonomiczna mysz oraz Razer Basilisk V3 35K - jej odpowiednik w wersji przewodowej. Razer Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2: Po raz pierwszy zastosowany w słynnej już serii Razer Viper V3 Pro, sensor ten zapewnia niezrównaną precyzję na każdej możliwej powierzchni. Dodatkowo, dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak Smart Tracking, czujnik automatycznie wykrywa rodzaj nawierzchni po której się porusza, aby odpowiednio dostosować algorytm śledzenia, zapewniając optymalną wydajność na różnych materiałach i podkładkach. To w połączeniu z Motion Sync, synchronizuje dane z wejścia do komputera, zapewniając bardziej responsywne śledzenie. Gracze mogą dzięki temu dostosować czułość co 1 DPI lub przenieść swoje ustawienia, do których są przyzwyczajeni, w zaledwie trzech szybkich krokach.







- Wydłużona żywotność baterii: Do 140 godzin pracy dzięki Razer HyperSpeedWireless lub do 210 godzin pracy poprzez Bluetooth na jednym ładowaniu, co przekłada się na długie sesje gamingowe bez konieczności przerywania rozgrywki.

- Konfigurowalny scroll Razer HyperScroll Tilt Wheel: Zapewnia możliwość dostosowania funkcji przewijania, od płynnego, swobodnego obracania po wyczuwalne ruchy stopniowe. Użytkownicy mogą również automatycznie przełączać się między nimi w oparciu o prędkość przewijania w trybie Smart-Reel - który można teraz konfigurować w nowej aplikacji Synapse 4. Ponadto gracze mogą nakładać preferowane ustawienia przewijania, aby zwiększyć prędkość wirtualnego scrollowania.



Ceny i dostępność

Razer Basilisk V3 Pro 35K i Razer Basilisk V3 35K są dostępne od 1 października 2024 roku na Razer.com, w RazerStore oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie 779.99 PLN za wersję Pro oraz 389.99 PLN za wersję V3 35K.





















źródło: Info Prasowe - Razer