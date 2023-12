Polska premiera najwydajniejszych stacji roboczych HP z CPU AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś, podczas konferencji prasowej w warszawskim hotelu Nobu, firma HP zaprezentowała najnowszych przedstawicieli stacji roboczych z linii HP Z, czyli HP Z6 G5 A, Zbook Firefly G10 A, Zbook Power G10 A. To najnowocześniejsze mobilne i stacjonarne stacje robocze zaprojektowane z myślą o wysokich potrzebach profesjonalistów zajmujących się projektowaniem produkcją wirtualną, renderowaniem 3D, sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Dzięki największej liczbie rdzeni w historii stacji roboczych serii Z od HP i możliwości skonfigurowania do 3 wysokowydajnych kart graficznych, główny bohater dzisiejszego wydarzenia - Z6 G5 A ma zrewolucjonizować produktywność i wydajność.







Napędzany przez procesory AMD Ryzen Threadripper PRO, Z6 G5 A oferuje do 96 rdzeni w jednym CPU stacji roboczej, umożliwiając użytkownikom jednoczesne tworzenie i renderowanie wymagających projektów. Z miejscem na maksymalnie 3 wysokiej klasy procesory graficzne NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU lub AMD GPU i ośmioma kanałami pamięci, Z6 G5 A jest idealny do działania w wirtualnej produkcji, zadaniach modelowania 3D lub pracy na złożonych i zaawansowanych zestawach danych.



Z6 G5 A oferuje również dużo miejsca na rozbudowę w miarę zmieniających się wymagań, z miejscem na maksymalnie trzy wysokiej klasy procesory graficzne i elastycznymi opcjami pamięci masowej z dostępnymi z przodu, wymienianymi podczas pracy dyskami NVMe, zapewniającymi szybki i łatwy dostęp do dużych plików. Przeprojektowany układ tej generacji stacji roboczych serii Z od HP zwiększa przepływ powietrza i zapewnia, że system pozostaje chłodny nawet przy pracy z maksymalną wydajnością, podczas gdy inteligentne sterowanie wentylatorem dostosowuje jego prędkości w czasie rzeczywistym za pomocą ponad 20 czujników temperatury, aby utrzymać cichą pracę. Dzięki 360 000 godzin rygorystycznych testów, testom MIL-STD i certyfikacji do zastosowań profesjonalnych, HP Z6 G5 A jest zbudowany tak, aby mógł przetrwać wszystkie przeciwności. Jako część portfolio najbardziej zrównoważonych PC na świecie, zaangażowanie HP w zrównoważony rozwój jest mocno obecne także w tym projekcie, zbudowanym w 40% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i aspirującym do uzyskania certyfikatu EPEAT Gold, odzwierciedlającego zaangażowanie firmy w zmniejszanie wpływu jej produktów na środowisko.



W dzisiejszym hybrydowym środowisku pracy możliwość zdalnego korzystania z wyjątkowej wydajności jest najwyższym priorytetem. Rozwiązanie HP Anywarev zapewnia wierne odwzorowanie kolorów i niskie opóźnienia w pracy 3D VFX, AI i uczenia maszynowego przy różnych połączeniach sieciowych, a HP Anyware Remote System Controller umożliwia menedżerom IT monitorowanie i zarządzanie flotami stacji roboczych bez utraty kontroli. Dodatkowo Z od HP Data Science Stack Managervi usprawnia dostęp do najlepszych rozwiązań oprogramowania open-source w przyjaznej dla użytkownika platformie dla naukowców zajmujących się przetwarzaniem danych i twórców sztucznej inteligencji. HP Z6 G5 A obsługuje WSL2, zapewniając możliwość uruchamiania systemu Linux w ekosystemie Windows i oferując łatwy dostęp do narzędzi z serii Z, HP Data Science Stack Manager oraz nowego HP AI Studio.



Moc stacji roboczej HP Z6 G5 A może zrewolucjonizować pracę profesjonalistów, oferując nowe, oparte na przetwarzaniu danych spostrzeżenia i niezrównaną wydajność dla najbardziej wymagających projektów.



• HP Z6 G5 A będzie dostępny w grudniu 2023 r. na HP.com/Z

• Zbook Firefly G10 A oraz Zbook Power G10 A są dostępne w sprzedaży dystrybucyjnej





Najważniejsze cechy HP Z6 G5 A:

• Tworzenie, renderowanie, przetwarzanie - wszystko na raz: wszystko to jest możliwe przy dużej efektywności energetycznej obliczeń na Z6 G5 A. Konstrukcja systemu zawiera do 96 rdzeni w jednym CPU stacji roboczej1 z miejscem na maksymalnie 3 wysokiej klasy procesory graficzne.

• Możliwość rozbudowy. Elastyczność. Cicha praca: stacja została zaprojektowana, aby zapewnić kompletną moc i komponenty, które potrzebne są od ręki, ale i z miejscem na rozwój - bez throttlingu. Szerokie możliwości rozbudowy dzięki maksymalnie 6 slotom PCIe (do 5. generacji) i 12 dyskom SSD NVMe.

• Kompleksowe zabezpieczenia. Niezawodność godna zaufania: Z6 G5 A przeszedł 360 tys. godzin rygorystycznych testów, testy MIL-STD oraz posiada certyfikaty dla profesjonalnych aplikacji. Dzięki HP Wolf Security for Business, jest chroniony w warstwach poniżej, wewnątrz i powyżej systemu operacyjnego.





























Źródło: Info Prasowe - HP