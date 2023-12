Premiera smartfona myPhone N23 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Szybkość łączności 5G, elegancki design oraz możliwość sięgnięcia po wygodną technologię eSIM. Tak prezentuje się myPhone N23 5G, flagowy model nowej serii smartfonów, który w tym tygodniu trafił do sprzedaży. myPhone N23 5G to najbardziej zaawansowany technologicznie smartfon z nowej serii. Poprzednie modele, N23 i N23 Lite, miały swoją premierę na początku listopada br. Nowy telefon korzysta z nowoczesnego standardu łączności 5G oraz jest przystosowany do aktywacji technologii eSIM. Żeby z niej skorzystać, trzeba się zaopatrzyć w specjalną kartę z chipem eSIM.







Smartfon wyposażony został w 6.56-calowy wyświetlacz HD+ z odświeżaniem 90 Hz, 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6020 oraz nawet do 12 (6+6) GB pamięci operacyjnej. Rozszerzenie RAM-u jest możliwe, dzięki wykorzystaniu do 6 GB pamięci wewnętrznej. Bateria o pojemności 5000 mAh również powinna zapewnić odpowiedni komfort użytkowania.



myPhone N23 5G może pochwalić się potrójnym aparatem z głównym obiektywem 50 Mpix wspieranym przez AI. Za wideorozmowy i selfie odpowiada przedni aparat 8 Mpix. Przechowywanie multimediów umożliwi z kolei 128 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.0. Dokładając kartę SD, można ją powiększyć o dodatkowe 256 GB. Smartfon posiada także praktyczne funkcje, takie jak rozpoznawanie twarzy, boczny czytnik linii papilarnych, Dual SIM i płatności zbliżeniowe NFC. Telefon działa pod kontrolą czystego Androida 13, co dodatkowo zwiększa jego wydajność. Całość uzupełnia ładny design oraz efektowna, pulsująca światłem wyspa aparatów, pełniąca rolę diody powiadomień.



myPhone N23 5G kosztuje 899 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - myPhone