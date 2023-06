Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

PowerWalker SecureAdapter DC 12V to uniwersalny zasilacz awaryjny zapewniający moc 25 W w standardzie 12 VDC przy użyciu koncentrycznego złącza DC (OD 5.5 mm / ID 2.5 mm). Produkt powstał z myślą o dostarczaniu energii dla routerów, przełączników, wzmacniaczy sygnału, systemów POE, punktów dostępowych, systemów bezpieczeństwa, paneli sterowania inteligentnego domu, telefonów VoIP, kamer IP, modemów, dekoderów, odtwarzaczy multimedialnych i wielu innych urządzeń zasilanych napięciem 12 V. Na pokładzie urządzenia znalazł się akumulator litowo-jonowy, który ma zapewnić 3-godzinny czas podtrzymania zasilania dla typowego routera Wi-Fi. SecureAdapter został wyposażony we wskaźniki LED określające stan zasilacza oraz przewód o długości 1 m. Urządzenie cechuje się względnie niewielkimi wymiarami, które pozwalają na umieszczenie go pomiędzy innymi wtyczkami w przedłużaczu.







Jak deklaruje producent omawiany zasilacz UPS jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy jedynie podłączyć go w miejsce tradycyjnego zasilacza 12V i uruchomić za pomocą jednego przycisku. Urządzenie podczas pracy powinno generować hałas na poziomie niższym niż 30 dB.



PowerWalker SecureAdapter DC 12V jest dostępny w polskich sklepach w cenie około 150 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia