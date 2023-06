Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafi wkrótce najnowsza bezprzewodowa ładowarka Xtorm Wireless Charging Stand Solo. Pomysłowo zaprojektowane urządzenie jest jednocześnie podstawką pod telefon, może ładować smartfona z maksymalną mocą 15W, a na dodatek możliwe jest magnetyczne połączenie go z drugą ładowarką Xtorm Wireless – co pozwala wygodnie ładować jednocześnie dwa urządzenia. Nowość łączy w sobie typowe zalety produktów holenderskiej marki – urządzenie świetnie wygląda, potrafi szybko ładować bezprzewodowo (do 15W) smartfony zarówno z Androidem, jak i iOS (dzięki obsłudze standardu Qi), a na dodatek jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.







Nowa ładowarka wyróżnia się wzornictwem znanym z innych produktów z serii Xtorm Wireless Charging – oko przyciąga stonowana kolorystyka, geometryczny wzór na obudowie oraz przyjemne w dotyku, miękkie wykończenie. Co istotne, Xtorm Wireless Charging Stand Solo zaprojektowano tak, by świetnie sprawdziła się zarówno podczas pracy (na biurku), jak i wypoczynku, np. gdy umieścimy ją na stoliki nocnym – po podłączeniu smartfona sygnalizacja ładowania zapala się tylko na chwilę, po czym wygasa (by nie przeszkadzać w śnie).



Bardzo interesującym i przydatnym rozwiązaniem jest również magnetyczny zatrzask umieszczony z boku ładowarki – dzięki niemu możemy błyskawicznie i stabilnie połączyć ją z innym urządzeniem z serii Xtorm Wireless Charging (ładowarką Wireless Charging Pad Solo) i wygodnie ładować dwa smartfony (lub inne urządzenia) jednocześnie.



Nowość pojawi się w ofercie oficjalnego polskiego dystrybutora marki Xtorm, firmy K-Consult Sp. z o.o, w lipcu 2023 r., w cenie 229 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Xtorm