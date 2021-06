Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zasilacz awaryjny PowerWalker VFD 800 APFC FR to kompaktowa konstrukcja, której design może przypominać nieco przerośniętą listwę zasilającą. UPS oferuje sześć gniazdek, z których cztery posiadają podtrzymanie zasilania. Pozostałe dwa są przewidziane dla peryferiów, takich jak drukarki laserowe, skanery czy lampki, którym zapewnić mają skuteczną ochronę przeciwprzepięciową. Zabezpieczenie przewidziano też dla sieci LAN i telefonicznej - porty RJ11/RJ45 znajdują się na jednej ze ścianek. Zasilacz awaryjny jest wykonany w technologii stand-by/offline. Można go postawić na podłodze lub zawiesić na ścianie.







Producent obiecuje, że urządzenie bezproblemowo współpracuje z komputerami wyposażonymi w zasilacze z technologią APFC. W razie braku napięcia UPS PowerWalker VFD 800 APFC FR ma zapewniać ciągłość pracy, skutecznie zapobiegając restartom nowoczesnych PC. W przypadku prezentowanego urządzenia, projektanci postawili na maksymalną prostotę obsługi. O statusie informuje wskaźnik LED, a sam sprzęt pozwala na tzw. zimny start. W sytuacji podbramkowej, w razie braku prądu, użytkownik może więc uruchomić swój sprzęt bezpośrednio z UPS-a. Oprócz stosunkowo niewielkich wymiarów (170 x 92 x 335 mm) i wagi (3.6 kg), urządzenie charakteryzuje się bezgłośną pracą.



Na wzmiankę zasługuje też konstrukcja, która ma umożliwiać użytkownikowi łatwą wymianę ogniw, gdy zajdzie taka potrzeba. Zasilacz awaryjny PowerWalker VFD 800 APFC FR dysponuje mocą 420 W. Powinna ona wystarczyć do podtrzymania ciągłości pracy większości nowoczesnych PC, włączając w to niepodkręcone konfiguracje o wysokiej wydajności.



Osoby, które chciałyby zaopatrzyć się w zapasowe źródło energii, mogą kupić UPS PowerWalker VFD 800 APFC FR w polskich sklepach. Jego cena wynosi około 500 PLN.





Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: 800 VA / 420 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 2-8 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 170 - 280 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Czas ładowania: 10 godz. do 90%

• gniazdka:

- 6 x francuskie (E)

- RJ45/RJ11

• wymiary (S x W x G) i waga: 170 x 92 x 335 mm, 3.6 kg

• Zastosowane ogniwa i czas podtrzymania: 1 x 7 Ah / 12 V

- czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 8 min

- czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 1.5 min





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia