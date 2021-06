Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zapowiedziana jakiś czas temu obudowa Zalman Z9 Iceberg White ma łączyć funkcjonalność i elegancki design. Za frontem inspirowanym górą lodową kryje się ponadprzeciętna ilość miejsca. Entuzjaści zmieszczą wewnątrz karty graficzne o długości do 390 mm, a 3 pionowe sloty PCI-Express dają możliwość lepszej ekspozycji tego komponentu. Zadanie ma ułatwić zamontowany fabrycznie holder dla GPU i przygotowane miejsce dla risera PCI-E. Producent zachęca tu do skorzystania z posiadanego w portfolio modelu RGC 422. Mowa tu o konstrukcji z interfejsem PCI-Express 4.0, która ma zapewniać wydajność praktycznie identyczną jak konfiguracje z kartami montowanymi bezpośrednio w slocie na płycie głównej. Zainstalowane pionowo GPU, podobnie jak pozostałe komponenty, da się podziwiać przez okno, które zostało wykonane z hartowanego szkła o grubości 4 mm.







Optymalny przepływ powietrza można wygenerować za pomocą siedmiu dodatkowych wentylatorów. Oprócz modeli o średnicy do 140 mm w obudowie Zalman Z9 Iceberg White zmieszczą się także większe, nawet 200-milimetrowe śmigła. Fani aktywnych coolerów CPU także mogą dość swobodnie wybierać. Maksymalna wysokość chłodzenia to 185 mm, a więc znacznie więcej niż w większości obudów z segmentu midi tower.



Osoby preferujące chłodzenia wodne mają miejsce na dwa radiatory o długości do 360 mm. Czystość wewnątrz obudowy Zalman Z9 Iceberg pomagają utrzymać zamontowane w standardzie filtry przeciwkurzowe. Górny jest osadzony w sztywnej ramie, którą da się zdemontować. Dolny to z kolei wariant szufladkowy, który można wysunąć w celu wyczyszczenia.

Obudowa Zalman Z9 Iceberg została wyposażona w panel I/O, który oferuje pięć portów USB. Jeden z nich to USB-C w standardzie 3.1 Gen 2. Cztery pozostałe to USB-A, po dwa w wersji 3.0 i 2.0. Jest też gniazdo audio i przycisk do sterowania podświetleniem LED. Na polskim rynku obudowa Zalman Z9 Iceberg White zadebiutuje w połowie czerwca. Jej sugerowana cena detaliczna wyniesie około 400 PLN.





Osoby, które nie chcą czekać i nie potrzebują aż tak przestronnej obudowy, mogą już teraz zamawiać model Zalman Z3 Iceberg, którego front jest utrzymany w podobnym klimacie. Producent pracuje także nad jeszcze mniejszą wersją w formacie mini-ITX, o której więcej będzie wiadomo już niebawem.





Dane techniczne:

• model: Z9 Iceberg White

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 496 x 245 x 473 mm

• materiał: stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 9.6 kg

• kompatybilne formaty płyt głównych: E-ATX, ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 185 mm

• maks. długość karty graficznej: 390 mm

• maks. długość zasilacza: 200 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7 + 3 w pionie

• liczba zatok 2.5”: do 5

• liczba zatok 3.5”: do 4

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120/140 mm lub 2 x 200 mm na przednim panelu (zainstalowany 140 mm)

- 3 x 120 lub 2 x 140 mm na górnym panelu

- 1 x 120/140 mm na tylnym panelu (zainstalowany 140 mm)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 360 mm z przodu i na górze

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB-C 3.1 Gen 2

- 2 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler podświetlenia LED

• dodatkowe wyposażenie:

- filtry przeciwkurzowe

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia