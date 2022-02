Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

UPS Power Walker z serii IOT to kolejna generacja online’owych zasilaczy awaryjnych, oferująca możliwość zarządzania poprzez chmurę Microsoft Azure. Zasilacz VFI 10000 ICT IoT 3/1 BI posiada intuicyjną aplikację WinPower View, dzięki której jego konfiguracja ma być szybka i łatwa. Pozwala ona również na bieżące monitorowanie pracy i zdalne rozwiązywanie problemów. Finalnie pozwala to na zmniejszenie kosztów obsługi, monitorowanie parametrów i skalowalność. Linia VFI ICT IoT wykorzystuje technologię podwójnej konwersji, co wpływa na jakość napięcia wyjściowego, a tym samym poprawia bezpieczeństwo całej infrastruktury.







Zastosowanie tego rozwiązania jest kluczowe w przypadku podłączenia pod UPS urządzeń o wysokiej wrażliwości. Współczynnik mocy na poziomie 1.0 oznacza wydajność na najwyższym poziomie i sprawia, że deklarowana przez producenta moc pozorna urządzenia jest zbliżona do mocy czynnej, czyli 10000 W.



PowerWalker VFI 10000 ICT IoT posiada wbudowany system optymalnego zarządzania akumulatorami (OBM). Zapobiega on nadmiernemu i zbyt szybkiemu zużyciu baterii, jednocześnie chroniąc je przed ich ciągłym ładowanie do pełna. Pozwala to zwiększyć żywotność akumulatorów nawet o połowę, co w efekcie przekłada się na tańszą eksploatację, wynikającą z konieczności rzadszego ich wymieniania. Ma to również niebagatelny wpływ na ochronę środowiska.



Do serii zasilaczy awaryjnych VFI producent przewidział szereg akcesoriów zwiększających funkcjonalność UPS’a, w tym dodatkowe moduły bateryjne, karty komunikacyjne oraz adapter WLAN.



Do montażu UPS wymagane jest przyłącze 3-fazowe oraz pomoc osoby z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi.

Zasilacz PowerWalker VFI 10000 ICT IoT jest dostępny w sprzedaży w cenie około 12000 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia