Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Gdy mówi się o wydajności komputera, zazwyczaj najszerzej omawiane są procesory czy karty graficzne. Choć często się o tym zapomina, to dużo zależy również od dysku, z jakiego korzystamy. Stawiając na najnowocześniejsze rozwiązania, można łatwo poprawić prędkość transferu danych i skrócić czas ładowania gier. Takim właśnie rozwiązaniem jest MSI SPATIUM M390 NVMe M.2. Pamięć masowa SPATIUM M390 potrafi osiągnąć oszałamiające prędkości odczytu oraz zapisu wynoszące odpowiednio nawet 3300 MB/s i 3000 MB/s. Są to wartości kilka razy wyższe od tych, jakie osiągają dyski twarde HDD czy napędy SATA3 SSD. MSI zdołało osiągnąć tak imponujące prędkości, optymalizując dysk pod kątem możliwości interfejsu PCIe Gen3. Co istotne, pamięć jest również zgodna ze standardem NVMe 1.4, dzięki czemu nawet najbardziej wymagający użytkownicy nie będą mieli powodów do narzekań.







MSI projektując dysk, postawiło na technologię 3D NAND flash, za sprawą której jego pojemność może być naprawdę duża, a rozmiar pozostaje kompaktowy. SPATIUM M390 dostępny jest w dwóch wersjach: 500 GB i 1 TB, a obie zostały zmieszczone w obudowie formatu M.2 2280. To daje nam z kolei możliwość zamontowania nośnika nie tylko w komputerze stacjonarnym, ale również w notebooku.



Nośnik posiada wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa danych i korekcji błędów. SPATIUM M390 do szyfrowania danych wykorzystuje 256-bitowy klucz AES, ma również korekcję błędów LDPC, funkcję ochrony danych E2E i funkcję Trim, a także mechanizm S.M.A.R.T. Wszystkie te elementy znacząco poprawiają wytrzymałość i trwałość pamięci masowej NAND flash.



Niezawodny napęd SPATIUM M390 objęty jest 5-letnią, kompleksową gwarancją. Serwis firmy MSI będzie zawsze dostępny, aby jak najszybciej pomóc w razie potrzeby. Okres gwarancyjny ograniczony jest współczynnikiem TBW (Total Bytes Written) o wartości do 400.



Dysk MSI SPATIUM M390 NVMe M.2 o pojemności 1TB jest dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 499 złotych, z kolei wersja 500GB została wyceniona na 279 PLN. MSI zachęca również do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest aż 10 egzemplarzy gry Far Cry 6 w wersji na PC. Zasady udziału zostały przedstawione w specjalnym wideo na kanale YouTube marki MSI. Konkurs trwa do 13 lutego.

















Źródło: Info Prasowe / MSI