Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Woo Audio WA7 MK3 Fireflies to w pełni lampowy wzmacniacz słuchawkowy oparty o triody 12AU7 lub 5693, które zapewniają wyjątkowe, pełne, nasycone, a jednocześnie transparentne i dynamiczne brzmienie. Brzmienie, które dodatkowo jest wspomagane przez bardzo dobrze zaprojektowany układ przetwornika cyfrowo-analogowego opartego na świetnie zgrywającym się z lampową amplifikacją układzie firmy ESS Technology. Dodatkowo WA7 to świetnie zaprojektowany ergonomicznie wzmacniacz o nietuzinkowym wyglądzie, zawierający teraz w wersji MK3 zintegrowany zasilacz zapewniający optymalne warunki pracy dla całego układu.







Woo Audio WA7 – specjalizowana konstrukcja lampowa

Trzecia już generacja tego wzmacniacza to produkt dopracowany w każdym calu. Sekcja wzmacniacza słuchawkowego to pieczołowicie zaprojektowany w pełni lampowy układ oparty na uznanych lampach 12AU7 lub 5693. To niezwykle cenione triody, dostarczające w purystycznym trybie wzmocnienia, czyli single-ended w klasie A, około 1.5W mocy na kanał przy obciążeniu 4 Ohm. Jednocześnie dzięki zastosowaniu wysokiej klasy transformatorów sprzęgających sekcję wzmacniacza jest w stanie napędzić zdecydowaną większość słuchawek na rynku, wliczając w to stosunkowo trudne do napędzenia modele planarne. Równie istotnym jest tutaj samo brzmienie, które oczywiście ma delikatny posmak lampowego ciepła, ale jest też transparentne, szybkie i odpowiednio rozdzielcze. Łączy w ten sposób najlepsze cechy lamp oraz tranzystorów, nie powielając ich wad.



Doskonały przetwornik cyfrowo-analogowy na pokładzie

Bardzo dobra sekcja wzmacniacza lampowego wymaga odpowiedniego partnera po stronie cyfrowej. I tutaj ten renomowany producent także stanął na wysokości zadania. Jako układ przetwornika cyfrowo-analogowego zastosowano chip firmy ESS Technology Sabre ES9018K2M, który doskonale, bo na zasadzie synergii brzmieniowej zgrywa się z lampowym stopniem mocy. Ponadto, aby zapewnić mu odpowiednie warunki pracy zastosowano wielostopniowe filtrowanie oraz stabilizację zasilania. Co więcej, w WA7 zastosowano także precyzyjny zegar zapewniający niski poziom jittera oraz nowoczesny układ wejściowy XMOS. Takie rozwiązanie zapewnia także wsparcie dla gęstych formatów takich, jak chociażby PCM 24bity i 384 kHz częstotliwości próbkowania, czy DSD z DSD128 włącznie.



Szerokie i przemyślane możliwości przyłączeniowe

Woo Audio WA7 Fireflies to nie tylko wzmacniacz słuchawkowy i konwerter cyfrowo-analogowy, ale może być także podłączony – dzięki zaimplementowaniu dwóch wyjść liniowych – do kolumn aktywnych albo dodatkowego wzmacniacza głośnikowego, lub końcówki mocy. Na tylnej ściance znalazło się nie tylko wejście RCA, którym możemy doprowadzić sygnał do wzmacniacza słuchawkowego (podłączając do niego źródło analogowe), ale także dwa wyjścia pre-out: zbalansowane i niezbalansowane. Sprawia to, że WA7 Fireflies trzeciej generacji to nie tylko świetne urządzenie biurkowe, ale także bez problemów odnajdzie się, jako źródło i przedwzmacniacz w każdym poważnym systemie stacjonarnym. Na przedniej ściance zachowano prostotę i ergonomię – oprócz pokrętła głośności są na niej tylko dwa gniazda słuchawkowe: niezbalansowane 6.3 mm duży jack, oraz zbalansowane 4.4 mm Pentaconn. Takie rozwiązanie zapewnia optymalną funkcjonalność i elegancki wygląd, który jest tak ceniony przez entuzjastów techniki lampowej. Jednocześnie bardzo niski poziom szumów na wyjściach słuchawkowych gwarantuje doskonałą współpracę nie tylko z większymi słuchawkami nausznymi, ale także i z czułymi modelami dokanałowymi.



Woo Audio WA7 Fireflies trzeciej generacji dostępny jest w sieci salonów HiFiPRO i MP3Store w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i srebrnej. Sugerowana cena detaliczna tego urządzenia to 7989 PLN brutto.





Najważniejsze dane techniczne:

• Zaktualizowany do trzeciej generacji we wrześniu 2021 r.

• Kompatybilny z Apple iPhone/iPad, urządzeniami z systemem Android, komputerami Mac

i Windows

• Zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy klasy A i przetwornik cyfrowo-analogowy

• Moc wyjściowa do 1.5 W (złącze zbalansowane 4.4 mm)

• Bardzo niski poziom szumów dla czułych monitorów dousznych

• Lampy: lampy sterujące 12AU7/5963, samoczynne napięcie polaryzacyjne

• Gniazda lamp Premium z politetrafluoroetylenu (PTFE)

• Audiofilski przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE obsługujący do 24 bitów/384 kHz PCM i 128DSD/5,6 MHz

• XMOS xCORE-AUDIO - asynchroniczny USB kompatybilny z urządzeniami PC, Mac, Android i iOS (z adapterem Apple CCK lub Android OTG)

• Wysokoretencyjne złącze USB x 1

• Wejście analogowe RCA x 1

• Zbalansowane wyjście słuchawkowe 4.4 mm (5-biegunowe) Pentaconn NIPPON DICS

• Wyjście słuchawkowe stereo 6.3 mm (1/4”)

• Zakres zgodności z impedancją słuchawek 8 - 600 omów

• Pasmo przenoszenia: 10Hz do 46kHz, -3dB

• Stosunek sygnału do szumu: 100 dB

• Funkcja przedwzmacniacza lampowego (PRE-OUT)

• Obudowa z anodyzowanego aluminium, dostępna w kolorze midnight black, lub silver

• Wymiary zewnętrzne ze szkłem: 5.25" (H) x 4.8" (W) x 6" (D)

• Waga: 3.9 kg

• Wewnętrzny zasilacz liniowy

• Globalne napięcie zasilania (100 - 240 V) bez konwertera

• Zaprojektowany i wykonany w Nowym Jorku, USA





































Źródło: Info Prasowe / MIP