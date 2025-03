Poznaj serwer Predator Polska na Discordzie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli gaming to Twoja pasja, a technologia i esport napędzają Twój świat, to mamy dla Ciebie idealne miejsce! Predator Polska zaprasza na swój oficjalny serwer Discord – dynamiczne centrum dla graczy, fanów technologii i społeczności marki Predator. To przestrzeń, w której rywalizacja spotyka się z dobrą zabawą, a wspólne granie staje się codziennością. Predator Polska to coś więcej niż zwykły serwer Discord. To prawdziwa gamingowa baza ponad 11 000 użytkowników, która łączy graczy w każdym wieku – od casualowych entuzjastów po hardkorowych rywalizatorów. Tworzymy miejsce, gdzie wspólne granie, rozmowy o technologii, memy oraz ekskluzywne konkursy i wydarzenia budują unikalną społeczność.







Co czeka na Ciebie na serwerze Predator Polska?

Jeśli kochasz gaming, to jesteś we właściwym miejscu! Na naszym serwerze to społeczność decyduje, w co gramy – a my chętnie podejmujemy wyzwania. Wspólnie uciekaliśmy przed nieznanym w SCP: Secret Laboratory a w popularnej grze z bloczkami budowaliśmy, eksplorowaliśmy i testowaliśmy granice naszej kreatywności. Co będzie następne?

Masz w sobie ducha rywalizacji? U nas konkursy to poważna sprawa, a nagrody naprawdę robią wrażenie! IEM to wydarzenie, którego nikomu nie trzeba przedstawiać – marzenie każdego gracza. My pomogliśmy je spełnić, rozdając aż 18 biletów! A co teraz? Do wygrania czekają między innymi karta podarunkowa Steam o wartości 200 zł oraz specjalna nagroda dla najbardziej aktywnego członka naszej społeczności - śpiesz się, konkursy trwają do końca marca.



Tu spotkasz graczy takich jak Ty!

Na Predator Polska zawsze znajdziesz kogoś do rozmowy – niezależnie od tego, czy chcesz porozmawiać o premierach gier, sprzęcie, czy po prostu pogadać na luzie. To miejsce, gdzie poznasz ludzi o podobnych zainteresowaniach, znajdziesz kompanów do gier i staniesz się częścią wyjątkowej społeczności graczy Predator Polska. Czekają na Ciebie ekskluzywne treści, insider tips oraz najświeższe informacje ze świata gamingu i sprzętu Predator. A jeśli marzysz o rozmowie ze swoim ulubionym twórcą, mamy dobrą wiadomość – już niedługo wprowadzimy taką możliwość, zapraszając naprawdę ciekawe osoby!



Jak mówi Jeremi Rybak, Head of Marketing w Acer Poland „Chcemy, aby Discord Predator Polska był miejscem, w którym gracze mogą się spotykać, rywalizować i wymieniać doświadczeniami. To przestrzeń, gdzie gaming i technologia idą w parze, a społeczność napędza całą zabawę”.



Nie czekaj – dołącz do nas i zostań częścią gamingowej przyszłości! - LINK.











