Razer przedstawia WYVRN - ekosystem oparty na AI

Razer zaprezentował dziś WYVRN - przełomową platformę deweloperską, która została skrupulatnie zaprojektowana, aby umożliwić twórcom gier na nowo zdefiniować proces tworzenia i dostarczać najlepsze i niezwykle wciągające wrażenia z rozgrywki. Platforma WYVRN została stworzona z myślą o twórcach gier i oferuje między innymi takie rozwiązania, jak: możliwość dostosowywania najnowocześniejszej sztucznej inteligencji Razera, wciągające wrażenia Sensa HD Haptics, żywe efekty świetlne RGB Chroma dopasowane do wydarzeń w grze oraz wykorzystanie technologii THX Spatial Audio+, aby zanurzyć graczy w trójwymiarowym krajobrazie dźwiękowym.







WYVRN: Kompleksowy ekosystem do tworzenia najwyższej jakości gier

WYVRN to kompleksowy ekosystem zaprojektowany w celu uproszczenia przepływu pracy, zwiększenia kreatywności i podniesienia immersji gracza. Zbudowany na czterech podstawowych filarach technologicznych: Razer AI Tools, Sensa HD Haptics, Razer Chroma RGB i THX Spatial Audio+ - WYVRN umożliwia deweloperom przekraczanie kreatywnych granic, tworzenie przyszłościowych projektów i zdobywanie przewagi nad konkurencją.



1. Razer AI Tools: Wspieranie deweloperów dzięki inteligentnej automatyzacji i zwiększonemu zaangażowaniu graczy. Narzędzia Razer AI Tools pomagają zmienić doświadczenia graczy i rozwój gier dzięki narzędziom takim jak Razer AI Game Copilot i Razer AI QA Copilot. Zaprojektowane, aby poprawić wrażenia z gry, zapewniając przewodniki w grze, coaching e-sportowy w czasie rzeczywistym i umożliwić twórcom gier zwiększenie wydajności testowania jakości, obniżenie kosztów rozwoju i skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek.



a) Razer AI Game Copilot: Razer AI Game Copilot, zaprezentowany na targach CES jako Project Ava, to inteligentny asystent zaprojektowany specjalnie dla graczy - teraz może być zintegrowany bezpośrednio z grami. Jest w stanie oferować porady ekspertów w czasie rzeczywistym, przewodniki po grach, regulowane poziomy interakcji i nie tylko. Umożliwia graczom wyjście poza tradycyjną rozgrywkę i pełne wykorzystanie potencjału przyszłości interaktywnej rozrywki - niezależnie od tego, czy zmagają się z meczami e-sportowymi o wysoką stawkę, czy też pokonują złożone wyzwania w grach niekonkurencyjnych.

- Elite Esports Coaching: Gracze mogą opanować mechanikę gry w konkurencyjnych tytułach dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w oparciu o dane z rozgrywki najlepszych drużyn e-sportowych i sportowców. Dzięki spersonalizowanemu podsumowaniu po meczu, gracze mogą analizować i przeglądać wyniki, podkreślając kluczowe zagrania i obszary wymagające poprawy.

- Dostosowane wskazówki i poradniki: W przypadku konkurencyjnych tytułów PvP Razer AI Game Copilot zapewnia analizy przed i po meczu, przydatne spostrzeżenia i informacje zwrotne na temat wydajności, aby zwiększyć umiejętności i poprawić wrażenia z gry w różnych gatunkach gier. W eksploracji lub wyzwaniach dla jednego gracza oferuje subtelne wskazówki i porady, aby pomóc graczom w pokonywaniu zagadek i przeszkód bez utraty dreszczyku emocji związanego z ich odkrywaniem.

- Interaktywność: Poziom interakcji copilota jest w pełni konfigurowalny - od proaktywnych przypomnień i ostrzeżeń po reaktywne podpowiedzi na żądanie - zapewniając, że pomoc jest dostarczana w sposób, który uzupełnia styl gracza i zachowuje wrażenia z gry.

- Inteligencja dostosowana do specyfiki gry: Razer AI Game Copilot, wyszkolony w oparciu o bogate, specyficzne dla gatunku i gry dane, rozumie zawiłości każdego obsługiwanego tytułu. Niezależnie od tego, czy analizuje strategie rozgrywki w e-sporcie, czy prowadzi graczy przez wyzwania single player, wykorzystuje dogłębną wiedzę, aby poprawić ogólne wrażenia z gry.

- Prosta integracja interfejsu użytkownika: Razer AI Game Copilot dostarcza wskazówki, przewodniki i analizy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dyskretnej nakładki, dzięki czemu wszystkie istotne informacje są na wyciągnięcie ręki - nie ma potrzeby przechodzenia pomiędzy zakładkami.

- Personalizacja i obsługa wielu języków: Dzięki opcjom wyboru głosu, osobowości i obsłudze wielu języków, Razer AI Game Copilot dostosowuje się do globalnych odbiorców i pomaga graczom grać z maksymalnym potencjałem na swój własny, indywidualny sposób.

- Optymalizacja sprzętu: Oprócz porad dotyczących rozgrywki, Razer AI Game Copilot oferuje wgląd w wydajność sprzętu, pomagając graczom zoptymalizować ustawienia i konfiguracje, aby uzyskać najlepszą wydajność swoich komputerów.



b) Razer AI QA Copilot: Razer zaprezentował AI QA Copilot, zaawansowane, oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do poprawy jakości dla twórców gier, które integruje się z istniejącymi zespołami QA w celu zwiększenia wydajności wykrywania błędów i skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek. Testerzy mogą skupić się na rozgrywce lub ręcznym oznaczaniu błędów, podczas gdy narzędzie staje się asystentem testera QA, automatycznie wykrywając błędy, awarie i problemy z wydajnością - generując szczegółowe raporty wraz ze zrzutami ekranu, klipami i dziennikami zdarzeń. Zintegrowany jako wtyczka do silnika Unreal i działający w chmurze, Razer AI QA Copilot może pomóc testerom zidentyfikować więcej błędów, przyspieszając cykle testowe, umożliwiając szybsze wprowadzanie gier na rynek.

- Wykrywanie błędów z wykorzystaniem rozgrywki: Razer AI QA Copilot integruje się z zespołami Quality Assurance w celu zwiększenia wydajności testowania poprzez automatyczne oznaczanie błędów w oparciu o projekt gry. Błędy są śledzone w czasie rzeczywistym, pozwalając testerom skupić się na rozgrywce lub ręcznie odnotować dodatkowe niezamierzone mechaniki.

- Automatyczne generowanie raportów: Po zakończeniu sesji testowej generowany jest szczegółowy raport z rozgrywki, zawierający wszystkie błędy zidentyfikowane przez QA Copilot. Wygenerowany raport zawiera również automatycznie przechwycone klipy wideo z oznaczonymi zachowaniami. Razer AI QA Copilot zawiera wszelkie potencjalne kroki do odtworzenia błędów, umożliwiając programistom podjęcie szybkich działań.

- Bezproblemowa integracja: Dostępny jako wtyczka dla Unreal, Unity i Custom Engines korzystających z C++, AI QA Copilot pasuje bezpośrednio do istniejących procesów pracy, usprawniając proces przekształcania wykrytych błędów w możliwe do wykonania zadania.

- Monitorowanie wskaźników wydajności: Razer AI QA Copilot śledzi istotne dane dotyczące wydajności - takie jak liczba klatek na sekundę, wykorzystanie pamięci i czasy ładowania - aby zidentyfikować i rozwiązać wąskie gardła wydajności na wczesnym etapie cyklu rozwoju.

- Pre-built Genre Templates: Wykorzystuje gotowe szablony dostosowane do różnych gatunków gier, zmniejszając potrzebę ręcznego tworzenia skryptów i umożliwiając szybszą, bezproblemową konfigurację do pomocy w testowaniu QA.



​c) Razer współpracuje z Side: Razer i Side, globalny dostawca usług i rozwoju gier wideo z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie QA, podpisali porozumienie w celu wykorzystania nowego Razer AI QA Copilot do przyspieszenia procesu QA. Razer AI QA Copilot zostanie zintegrowany z globalnymi zespołami QA firmy Side, aby zwiększyć wydajność testów.



2. Razer Sensa HD Haptics: Przyszłość immersji w grach. Razer ogłosił partnerstwo z SimHub, wiodącą platformą haptyczną dla symulatorów wyścigowych, w celu zintegrowania Sensa HD Haptics z ponad 90 tytułami wyścigowymi, takimi jak Assetto Corsa. Dzięki współpracy z wiodącymi twórcami gier i integracji ponad 100 tytułów, gracze mogą teraz w pełni zanurzyć się w rozgrywce dzięki niezwykle realistycznemu i złożonemu haptycznemu sprzężeniu zwrotnemu Razer Sensa HD Haptics za pośrednictwem Razer Freyja i Razer Kraken V4 Pro. Doświadcz nowej konfiguracji Sim Racing w dowolnej ze stref RazerStore Sensa Experience Zones na całym świecie od 21 marca 2025 roku.



3. Razer Chroma RGB nowej generacji: lepsze wrażenia wizualne dzięki dynamicznemu oświetleniu. Po raz pierwszy zaprezentowana na targach CES 2025, Razer Next-Generation RGB Chroma umożliwia deweloperom zapewnienie nowego poziomu immersji gracza dzięki nowym reaktywnym efektom świetlnym 3D. Nowa funkcja wolumetryczna Chroma umożliwia deweloperom tworzenie dynamicznych efektów świetlnych, które reagują na działania w grze w czasie rzeczywistym, zanurzając graczy w wizualnie wciągające doświadczenie. Technologia ta zapewnia szczegółową kontrolę nad parametrami oświetlenia, umożliwiając tworzenie zapierających dech w piersiach środowisk i jeszcze lepsze dostosowanie do potrzeb graczy.



4. THX Spatial Audio+ Game Plug-in: Tworzenie wciągających trójwymiarowych dźwięków z dokładnością co do centymetra: Przedstawiamy wtyczkę THX Spatial Audio+ dla WWISE, umożliwiającą uzyskanie immersyjnego dźwięku THX 7.1.4 przez słuchawki. Zapewnia to realistyczne krajobrazy dźwiękowe 3D z precyzyjną dokładnością pozycjonowania, poprawiając tym samym czujność i immersję gracza. THX obsługuje również IAMF (Immersive Audio Metadata Format) z Alliance for Open Media, zapewniając przyszłościową kompatybilność z nowymi standardami audio.



Co więcej, WYVRN SDK jest zintegrowany natywnie z silnikiem Unreal Engine 5.5. Wszyscy użytkownicy silnika Unreal Engine 5.5 mogą włączyć technologie WYVRN bezpośrednio z edytora Unreal Editor, usprawniając procesy pracy i umożliwiając programistom wdrażanie zaawansowanych funkcji przy minimalnym wysiłku. Eliminuje to konieczność skomplikowanego kodowania, pozwalając twórcom skupić się na swojej wizji i przyspieszyć proces rozwoju. Wprowadzenie ekosystemu WYVRN oznacza zaangażowanie Razera w rewolucję AI w grach. Obecnie około 55 000 deweloperów korzysta już z zestawów SDK Razera, a wielu z nich jest zainteresowanych wykorzystaniem tych narzędzi AI w celu poprawy wrażeń graczy, usprawnienia tworzenia gier i rozwoju technologii gier.



Dostępność

WYVRN jest już dostępny pod adresem www.wyvrn.com. Deweloperzy mogą pobrać platformę i uzyskać dostęp do szczegółowej dokumentacji i przykładowych projektów. Programy wczesnego dostępu są dostępne dla wybranych partnerów.















