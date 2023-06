Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer ogłosił wprowadzenie na rynek nowej karty graficznej Predator BiFrost Radeon RX 7600. Zaprojektowana z myślą o początkujących i budżetowych graczach, zapewnia wyjątkową wydajność, oszałamiającą grafikę oraz niezrównane wrażenia z gier i streamingu. Karta graficzna Predator BiFrost Radeon RX 7600 jest zasilana przez najnowocześniejszą architekturę AMD RDNA™ 3, która rewolucjonizuje branżę gier dzięki swojej zaawansowanej technologii. Wyposażona w układ obliczeniowy AMD RDNA™ 3 i nowe akceleratory AI, ustanawia nowy standard wydajności, grafiki i energooszczędności nowej generacji.







Wydajne chłodzenie hybrydowe dla maksymalnej wydajności

Wyposażona w innowacyjną technologię chłodzenia hybrydowego, karta Predator BiFrost Radeon RX 7600 łączy w sobie wentylator osiowy i wentylator typu "blower". To inteligentne rozwiązanie skutecznie odprowadza ciepło z obudowy z dala od procesora graficznego, zapewniając optymalną wydajność nawet podczas intensywnych sesji gamingowych.



Ulepszona jakość i wydajność dzięki AI

Dzięki integracji sztucznej inteligencji Xilinx i technologii uczenia się adaptującego się do treści w AMD Media Framework, tekst jest wyraźniejszy, a efekty wizualne są oszałamiające.



Oprogramowanie, które zwiększa możliwości

Aplikacja Predator BiFrost Utility oferuje szereg funkcji poprawiających wrażenia z gry. Menu główne umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu karty graficznej, wybranie trybu idealnie dopasowanego do potrzeb oraz zapisanie niestandardowych ustawień w celu płynnego przełączania się między nimi. Z kolei panel sterowania OSD (On-Screen Display) umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji OSD, wybór informacji systemowych w czasie rzeczywistym oraz dostosowanie ustawień panelu wyświetlacza, takich jak klawisze skrótów, lokalizacja, kolory i rozmiar. Dodatkowo aplikacja Predator BiFrost Utility pozwala monitorować wydajność GPU, zmieniać prędkość wentylatora w celu uzyskania optymalnego chłodzenia czy też dostosowywać własne ustawienia graficzne.



Dostępność

Karta graficzna Predator BiFrost Radeon RX 7600 będzie dostępna w sprzedaży w regionie EMEA w lipcu w cenie od około 1799 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Acer