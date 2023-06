Tryb ciemny w PocketBook Era

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W udostępnionej dziś aktualizacji oprogramowania w wersji 6.8 dla czytnika PocketBook Era pojawia się długo oczekiwana opcja trybu ciemnego. Będzie ona również dostępna we wszystkich nowych modelach produkowanych od dzisiaj, w tym w najnowszych InkPad 4 i InkPad Color 2. W najbliższej przyszłości nowe oprogramowanie będzie udostępnione dla innych czytników PocketBook. Korzystanie z trybu ciemnego w urządzeniu PocketBook może zapewnić większy komfort czytania przy słabym oświetleniu w nocy. Ta funkcja zmienia sposób wyświetlania tekstu na białe litery na ciemnym tle, który nie kontrastuje z ciemnym otoczeniem i nie razi oczu. Nowa opcja pozwala także zmienić także sposób wyświetlania ilustracji.







Wielu zapalonych czytelników odkryło, że korzystanie z trybu ciemnego na ich urządzeniach pomaga złagodzić zmęczenie oczu spowodowane patrzeniem na jasny ekran. Co więcej, tryb ciemny okazuje się bardzo korzystny do czytania w nocy, ponieważ zmniejsza ilość niebieskiego światła emitowanego przez ekran, co może być czynnikiem przyczyniającym się do zmęczenia oczu.



Nowe aktualizacje pakietu w wersji 6.8 zawierają inne udogodnienia:

• szybkie skróty do ikon poszczególnych funkcji – od teraz użytkownicy mogą rozmieścić najczęściej używane ikony na panelu kontrolnym według własnych preferencji. Dzięki temu uzyskają szybki dostęp do takich funkcji, jak Wi-Fi, Bluetooth, Menedżer zadań, Tryb samolotowy, Synchronizacja, G-Sensor, Blokada, Wyłączanie, Zrzut ekranu, Wyszukiwanie i skróty wszystkich aplikacji. Ponadto mogą dowolnie skonfigurować liczbę ikon na swoim ekranie startowym.

• bezproblemowe przełączanie między urządzeniami w ramach abonamentu Legimi – nowa funkcjonalność pozwala użytkownikom logować się do aplikacji Legimi na nowym PocketBooku. Teraz mogą oni aktywować dostęp do swojego konta na nowym czytniku bez potrzeby kontaktu z pomocą techniczną. Taką procedurę można przeprowadzić 20 razy w ciągu roku.

• udogodnienia w pracy z notatkami – istnieje możliwość filtrowania notatek w książce za pomocą aplikacji Notatki i z poziomu trybu czytania. Ponadto można teraz osobno wybrać i przeglądać znaczniki, komentarze, zrzuty ekranu, notatki ołówkiem, notatki do tłumaczenia i wszystkie notatki, a także zmienić rozmiar czcionki na liście notatek

• sugestie tekstowe dla szybszego i wygodniejszego pisania na klawiaturze ekranowej.

• udoskonalony interfejs użytkownika dla aktualizacji oprogramowania – przed pobraniem lub po zainstalowaniu nowego oprogramowania można wyświetlić listę zmian w tym oprogramowaniu w postaci przyjaznej dla użytkownika sformatowanej listy. Dodatkowo teraz aktualizacja oprogramowania może być pobierana w tle.

• dokładniejsze tłumaczenia ze słownikami morfologicznymi –użytkownicy mogą pobierać i instalować słowniki z odmianą poszczególnych wyrazów, aby znacznie poprawić jakość tłumaczenia słów.



Oprogramowanie jest już dostępne OTA i niebawem pojawi się na stronie firmowej producenta.

















Źródło: Info Prasowe / PocketBook