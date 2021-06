Predator Days w ten weekend

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Acer zaprasza na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich fanów gamingu – Predator Days. Podczas eventu będzie można spotkać się z Janem Błachowiczem, mistrzem UFC i ambasadorem marki Predator, zagrać na stacjach gamingowych Predator Thronos Air oraz zdobyć setki atrakcyjnych nagród. Partnerem wydarzenia jest Carrefour Polska. Predator Days to dwa dni wypełnione atrakcjami i konkursami przeznaczonymi dla miłośników gier komputerowych. Wydarzenie towarzyszy premierze w sieci sklepów Carrefour napoju energetycznego dla graczy Predator Shot w wersji bez cukru. W imprezie wezmą udział: ambasador marki Predator, Jan Błachowicz oraz popularni influencerzy Smarte i Nexos. Goście odwiedzający w dniach 18-19 czerwca 2021 r. strefę Predator w galerii Westfield Arkadia w Warszawie będą też mogli zdobyć atrakcyjne nagrody.







Największą gwiazdą wydarzenia będzie Jan Błachowicz, wielokrotny zwycięzca walk MMA, mistrz federacji UFC i ambasador marki Predator. Uczestnicy Predator Days będą mogli nie tylko zdobyć autograf sportowca, lecz również zmierzyć się z nim w wirtualnej rozgrywce i wygrać gamingowego laptopa Predator Helios 300 o wartości 4 999 zł. W planach jest także konkurs wiedzy o MMA i Janku Błachowiczu, w którym nagrodami będą myszki Predator Cestus 310.



Udział Jana Błachowicza w Predator Days jest możliwy dzięki współpracy realizowanej pod hasłem „Odnajdź w sobie siłę”. Jej przebieg można śledzić w mediach społecznościowych sportowca oraz na kanałach Predatora. Firma Acer wspiera także mistrza podczas jego walk na ringu i dostarcza mu najwyższej jakości sprzęt do gier.



To jednak nie koniec atrakcji. Podczas imprezy odbędą się liczne quizy wiedzy o marce Predator. Na ich zwycięzców czekać będzie monitor Predator XB3 o wartości 1699 zł, 100 plecaków Predator Rolltop oraz 100 myszek Predator Cestus 310.



W programie przewidziano także spotkanie z popularnymi w świecie gamingu influencerami: Smarte i Nexosem. Pierwszy z nich jest wielkim miłośnikiem gier typu Battle Royal i FPS, drugi to zapalony gracz World of Worldcraft. Ich kanały na YT śledzi prawie 300 tysięcy użytkowników.



W ramach Predator Days udostępniona zostanie także strefa wolnego grania, w której skorzystać będzie można z futurystycznych stanowisk gamingowych Predator Thronos Air. Ich modułowa konstrukcja obejmuje m.in. regulowany fotel z funkcją masażu, profesjonalny pulpit oraz ramię, na którym umieścić można szerokokątny monitor 21:9 lub trzy mniejsze ekrany o proporcjach 16:9.



Predator Days odbędą się w dniach 18-19 czerwca 2021 r. w hipermarkecie Carrefour w galerii Westfield Arkadia przy al. Jana Pawła II 82 w Warszawie. Strefa Predator czynna będzie w godzinach 9.00 – 20.00.



Więcej informacji na temat wydarzenia i szczegółowy program wydarzenia znaleźć można na kanałach społecznościowych firmy Acer i marki Predator oraz na dedykowanej Stronie Internetowej.

























Źródło: Info Prasowe / Acer