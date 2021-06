motorola defy - smartfon dla aktywnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

motorola defy to urządzenie, które redefiniuje pojęcie wytrzymałego telefonu komórkowego. Smartfon jest wynikiem współpracy z Bullitt Group, światowym liderem w dziedzinie wytrzymałych telefonów komórkowych. Wspólne działania zaowocowały stworzeniem urządzenia, które poradzi sobie z trudami życia codziennego oraz sprawdzi się w aktywnościach na świeżym powietrzu. motorola defy dzięki wyjątkowej budowie zapewnia najwyższy możliwy poziom ochrony, który zadowoli każdego, nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Dodatkowo, telefon został zaprojektowany tak, aby łączył wydajne i bezproblemowe użytkowanie z długim czasem pracy na jednym cyklu ładowania baterii.







motorola defy została stworzona przez Bullitt zgodnie z misją Motoroli, która dostarcza na rynek znaczące innowacje. Jest to wodoodporny telefon zgodny z normami (IP68), który można zanurzyć na głębokość 1,5 m na 35 minut. Ponadto jest w stanie wytrzymać upadki z wysokości do 1,8 m i posiada certyfikat zgodności z normami wojskowymi (MIL SPEC 810H). To sprawia, że smartfon wytrzymuje ekstremalne temperatury, nie straszne są mu wszelkiego rodzaju naprężenia, a także z powodzeniem przeszedł szereg testów zderzeniowych.



Od upadku z dachu samochodu przez przypadkowe wypadnięcie z kieszeni po rozlanie kawy lub pozostawienie na słońcu — motorola defy poradzi sobie z wieloma niefortunnymi zdarzeniami. Dodatkowo, panująca na świecie epidemia sprawiła, że jak nigdy ludzie zaczęli dbać o higienę i zwracać uwagę na dezynfekcję używanych przez nich sprzętów. motorola defy wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, ponieważ wspomniana już trwałość oznacza, iż smartfon może być czyszczony tak często, jak użytkownik uzna za stosowne.



Oprócz doskonałego systemu zabezpieczeń smartfon oferuje również zestaw aparatów z głównym o rozdzielczości 48 MP i przysłonie f/1.84 z technologią Quad Pixel, który pozwala robić ostre i jasne zdjęcia w każdych warunkach. Doskonale sprawdzi się do uchwycenia wyjątkowych kadrów, np. podczas wschodów i zachodu słońca, a ponadto wyróżnia się w porównaniu z innymi aparatami dostępnymi w smartfonach o zwiększonej wytrzymałości. Wykonane przez użytkownika ujęcia można obejrzeć na 6.5-calowym wyświetlaczu HD+ chronionym grubym szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Dodatkowo dzięki baterii o pojemności 5000 mAh z technologią ładowania TurboPower urządzenie zapewnia nawet dwa dni pracy na jednym ładowaniu. motorola defy to telefon dla ludzi, którzy stawiają czoła ekstremalnym wyzwaniom na co dzień i tego samego oczekują od używanych przez nich sprzętów.



motorola defy jest dostępna w kolorach zielonym i czarnym. Cechuje się elegancką, chropowatą powierzchnią obudowy, dzięki czemu lepiej leży w dłoni. Ponadto ma odłączany pasek, który pozwala przyczepić ją do ręki.



motorola defy jest od dzisiaj dostępna w przedsprzedaży u wybranych partnerów handlowych, a regularna sprzedaż w Polsce rozpocznie się 1 lipca. Sugerowana cena detaliczna urządzenia to 1499 PLN.















Źródło: Info Prasowe / Motorola