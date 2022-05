Predator XB273K LV - nowy monitor gamingowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Monitor gamingowy Predator XB273K LV to propozycja dla graczy nieuznających żadnych kompromisów w kwestii sprzętu. Monitor AMD FreeSync™ Premium wyposażono w 27-calowy panel IPS UHD (3840 x 2160) Agile-Splendor z częstotliwością odświeżania 160 Hz i czasem reakcji na poziomie 0,5 ms (GTG), dzięki czemu wyświetlany obraz jest dzięki temu niezwykle płynny i spójny — nawet wtedy, gdy w grze czy w odtwarzanym filmie pojawiają się obiekty przemieszczające się na ekranie wyjątkowo szybko. Monitor obsługuje standard HDMI 2.1, charakteryzuje się odwzorowaniem kolorów na poziomie Delta E < 1, a do tego posiada certyfikat VESA DisplayHDR 600 i TÜV Rheinland Eyesafe. Monitor Predator XB273K LV trafi do sprzedaży w trzecim kwartale 2022 r., w regionie EMEA będzie dostępny w cenie od 949 Euro.















Źródło: Info Prasowe / Acer