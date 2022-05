Sony LinkBuds S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki LinkBuds S są doskonałe do strumieniowej transmisji przez cały dzień. Dzięki renomowanej technologii redukcji hałasu Sony i odtwarzaniu dźwięku o wysokiej rozdzielczości możliwe jest słuchanie muzyki, dźwięku filmów i treści z mediów społecznościowych zgodnie z zamierzeniem autorów. Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki LinkBuds S są niezwykle małe i lekkie — ważą około 4,8 grama. Zaprojektowano je z myślą o wygodzie. Idealnie pasują do ucha, dzięki czemu nie powodują dyskomfortu w długotrwałym użytkowaniu. Ergonomiczna konstrukcja zapobiega wypadaniu.







Stały kontakt ze światem online i naturalne dźwięki otoczenia

Słuchawki LinkBuds S doskonale łączą świat online i offline. Wprowadzona w serii LinkBuds innowacyjna koncepcja dźwięków otoczenia umożliwia interakcje z otoczeniem, a wysokiej jakości system redukcji hałasu pozwala w pełni oddać się słuchaniu. Użytkownik może więc wejść do kawiarni i wygodnie złożyć zamówienie, a potem szybko zanurzyć się w rozrywce bez rozpraszających uwagę elementów z otoczenia.



Inteligentna funkcja Adaptive Sound Control wykrywa, gdzie znajduje się użytkownik, i na tej podstawie dobiera optymalne ustawienia dźwięku, tworząc idealne warunki do słuchania. Dzięki niej można bezproblemowo przemieszczać się z miejsca na miejsce w towarzystwie ulubionych wykonawców i rozrywki.



Nowe wrażenia dźwiękowe w grach AR

Sony współpracuje ze swoim partnerem, firmą Niantic, w dziedzinie rozszerzonej rzeczywistości audio. Oba podmioty tworzą grę AR „Ingress”, w której obok obrazu ważnym elementem będzie dźwięk. W przypadku użycia słuchawek LinkBuds S technologia czujników i dźwięku przestrzennego zapewni graczom nowe doświadczenia, polegające na dostosowywaniu dźwięku do kierunku, w którym patrzy gracz.



Krystalicznie czyste rozmowy

Słuchawki LinkBuds S doskonale sprawdzą się podczas rozmawiania przez telefon na ruchliwej ulicy lub w wietrzny dzień. Kryształową czystość rozmów zapewnia technologia Sony Precise Voice Pickup, optymalnie sterująca mikrofonami w obu słuchawkach, oraz siatkowe maskownice wokół mikrofonów, tłumiące hałas wiatru. W rezultacie kontakt z kolegami i znajomymi jest możliwy praktycznie z każdego miejsca.



Wciągający dźwięk, autentyczna muzyka

Słuchawki LinkBuds S odtwarzają wciągający, wierny dźwięk. Umożliwiają słuchanie muzyki, ścieżki dźwiękowej filmów i treści z mediów społecznościowych zgodnie z intencją autorów.



Słuchawki są bardzo małe, ale nowe, 5-milimetrowe przetworniki akustyczne emitują mocny bas i niezwykle czysty wokal, dzięki czemu zapewniają optymalne wrażenia niezależnie od wybranego gatunku rozrywki. Zintegrowany procesor Sony V1 zwiększa efektywność redukcji hałasu, aby nic nie przeszkadzało w słuchaniu podczas podróży itp. Poprawia dźwięk i osłabia zniekształcenia, a ponadto zmniejsza zużycie energii.



Dzięki zakorzenionemu na rynku kodekowi Sony LDAC nowe słuchawki obsługują bezprzewodowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości. System DSEE Extreme, interpolujący w czasie rzeczywistym muzykę z cyfrowych plików kompresji stratnej, przywraca brakujące tony wysokie i pozwala usłyszeć wszystkie szczegóły, jakie wykonawca zawarł w słuchanych utworach.



Łatwa obsługa z wolnymi rękami

Interakcje z otoczeniem są ważnym elementem życia i dlatego funkcja Speak-to-Chat[v], oparta na technologii Precise Voice Pickup, automatycznie wstrzymuje odtwarzanie muzyki, gdy użytkownik słuchawek zaczyna mówić. Nowe słuchawki są zgodne z Asystentem Google i asystentem Alexa, więc nie dotykając smartfona czy słuchawek, można zadawać pytania, łączyć się ze znajomymi z kontaktów w telefonie, uzyskać informacje, włączyć odtwarzanie ulubionej muzyki, odsłuchiwać powiadomienia, ustawiać przypomnienia i wiele innych.



Pełna kontrola w zasięgu ręki

Dzięki intuicyjnemu, dotykowemu panelowi sterowania zmiana ustawień dźwięku, włączenie trybu Quick Attention czy wznowienie odtwarzania muzyki z serwisu Spotify lub Endel to kwestia kilku stuknięć w słuchawki. Serwis Endel umożliwia tworzenie spersonalizowanych pól dźwiękowych, które pozwalają ciału i umysłowi całkowicie zanurzyć się w dźwiękach podczas wykonywania różnych zadań.



Łatwe parowanie Bluetooth dzięki funkcjom Fast Pair i Swift Pair

Słuchawki LinkBuds S są zgodne z funkcją Google Fast Pair, służącą do szybkiego i wygodnego parowania z urządzeniami z systemem Android. Funkcja Swift Pair ułatwi sparowanie słuchawek z tabletem lub komputerem z Windows 11 lub Windows 10.



Dźwięk Bluetooth nowej generacji

Słuchawki są przystosowane do obsługi LE Audio — dźwięku Bluetooth nowej generacji, który cechuje się bardzo małymi opóźnieniami i idealnie sprawdza się podczas grania.



Wydajny akumulator zapewniający ciągłość kontaktu

Firma Sony wie, że słuchanie ulubionych nagrań ze smartfona powinno się odbywać bez żadnych przeszkód. Z tego powodu słuchawki LinkBuds S umożliwiają odtwarzanie przez 6 godzin z włączonym systemem redukcji hałasu. Zapas energii na kolejnych 14 godzin zgromadzony jest w eleganckim, kompaktowych etui z funkcją ładowania.



W razie pośpiechu szybkie, 5-minutowe ładowanie pozwoli słuchać muzyki nawet przez 60 minut.



















Źródło: Info Prasowe / SONY