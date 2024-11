Premiera DeepCool CH170 Digital

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool, wiodący producent rozwiązań chłodzących do komputerów PC, z przyjemnością przedstawia serię LP AIO coolerów CPU. Stanowi ona nowy element bogatej oferty DeepCool, obejmującej najlepsze chłodzenia cieczą. Przezroczysta ramka pompy ARGB zawiera unikalny ekran z matrycą punktową z kilkoma nie tylko zabawnymi, lecz głównie bardzo przydatnymi funkcjami. Ekran z matrycą punktową dobrze komponuje z pikselowymi akcentami DeepCool, który obejmuje wszystkie linie produktów. Ekran można dostosować za pomocą spersonalizowanej grafiki pikselowej przy użyciu siatki 14 na 14 pikseli lub po prostu wybrać jedną z wielu gotowych opcji graficznych dostępnych w oprogramowaniu DeepCreative.







Pompa piątej generacji

Chłodnice z serii LP wyposażone są w najnowocześniejszą, wysokowydajną pompę piątej generacji, zapewniającą wyjątkową wydajność chłodzenia dla nowoczesnych, prądożernych procesorów. Zoptymalizowana konstrukcja pompy obejmuje 3-fazowy, 6-slotowy, 4-biegunowy silnik zdolny do obracania się z prędkością nawet 3400 RPM.



Świetne wentylatory DeepCool FD12 ARGB

Wyposażyliśmy ją w wentylatory FD12 ARGB PWM, dzięki czemu chłodnice z serii LP zapewniają doskonałe chłodzenie, ciszę i efektowne podświetlenie całego systemu. Wentylatory są wyposażone w sześć diód LED 2. generacji, oferując lepsze wygląd oświetlenia. Dla ułatwienia montażu, wszystkie wentylatory zostały wstępnie zainstalowane na chłodnicy za pomocą łatwego w zarządzaniu 8-pinowego kabla.



DeepCreative Control Center

DeepCreative ożywia wszystkie wspaniałe funkcje coolerów z serii LP. Dzięki tej wszechstronnej aplikacji możesz przeglądać statystyki systemu w czasie rzeczywistym, przeglądać szczegóły systemu i uzyskać pełny dostęp do statystyk kompatybilnych urządzeń. To właśnie tutaj można zsynchronizować halo ARGB z kontrolerem ARGB płyty głównej i dodać własną grafikę do ekranu dot-matrix. Wiele wstępnie ustawionych opcji ekranu można podzielić na wersje z jednym lub dwoma parametrami.



Ceny oraz dostępność

Seria LP jest dostępna w opcjach z chłodnicami 240 mm i 360 mm i jest oferowana zarówno w wersji czarnej, jak i białej. LP240 i LP360 pojawią się najpierw w Hiszpanii, Rumunii i Czechach od 19 listopada, a następnie będą dostępne w innych regionach Europy w najbliższych miesiącach. Białe wersje pojawią się w sprzedaży w kwietniu 2025. Sugerowana cena detaliczna dla serii LP jest następująca:

DeepCool LP240: 119.99 Euro

DeepCool LP360: 139.99 Euro

































źródło: Info Prasowe - DeepCool