Samsung i Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Samsung zawarł porozumienie z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w zakresie rozwijania innowacyjnych rozwiązań, urządzeń oraz technologii telekomunikacyjnych. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC) to specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa państwa w tak ważnej domenie operacyjnej jaką jest – obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej – cyberprzestrzeń. WOC mają zdolności do realizacji działań w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum. WOC odpowiada także w resorcie obrony narodowej za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową, wdrażaniem i eksploatacją systemów IT.







W ramach porozumienia zawartego z końcem 2024 r. między Samsung a Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni obie strony podejmą współprace w zakresie wymiany doświadczeń oraz rozwiązań technologicznych. Sygnatariusze zobowiązują się również do podejmowania wspólnych inicjatyw badawczo rozwojowych, a także testowania i opiniowania urządzeń oraz technologii. Dzięki współpracy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą mogły lepiej realizować zadania Sił Zbrojnych RP w strefie wirtualnej, która stała się pełnoprawną areną konfliktu oraz obszarem intensywnych działań.



Samsung od ponad 20 lat swojej obecności w Polsce angażuje się w liczne obszary życia społecznego. Globalny lider technologii, posiadając w Polsce swoje największe centrum rozwojowo-badawcze w Europie, tworzy również najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące sektora cyberbezpieczeństwa (Samsung KNOX). Porozumienie zawarte z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni to kontynuacja działań firmy będących efektem przystąpienia Samsung Electronics Polska do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie w 2019 r. Program realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji w formule partnerstwa z sektorem prywatnym w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.



















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG