Premiera Elgato Facecam

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato wprowadził do sprzedaży nowoczesną kamerę internetową o zaawansowanej budowie i bezkompromisowej jakości – Facecam. Premierowy produkt Elgato rejestruje obraz o rozdzielczości Full HD w jakości 1080p z 60 klatkami na sekundę za pomocą 24-milimetrowego szklanego obiektywu Elgato Prime. Obiektyw jest wyposażony w czujnik obrazu Sony Starvis, który charakteryzuje się bardzo wysoką jakością obrazu w świetle dziennym lub w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Dodatkowo, oko kamery oferuje zoptymalizowaną stałą ogniskową, dzięki czemu zapewnia ostry obraz podczas streamowania, relacji z konferencji, zajęć online i w każdej innej sytuacji, w której wymagany jest obraz HD wysokiej jakości.







Oprócz kamery, Elgato wypuściło na rynek szereg innych nowych narzędzi do produkcji materiałów cyfrowych. Wave XLR to jednocześnie interfejs mikrofonowy XLR do USB Typu C oraz cyfrowy mikser audio. Odświeżona wersja popularnego Stream Decka oferuje od teraz wymienne osłony na panel przedni, które umożliwiają jego personalizację, odłączany kabel USB Typu C i ulepszoną podstawkę na urządzenie. Natomiast Wave Mic Arm i Wave Mic Arm LP to dwa w pełni regulowane statywy pozwalające użytkownikowi na lepszą konfigurację położenia mikrofonów z serii Wave.



Elgato Facecam została wyposażona w 24-milimetrowy szklany obiektyw Elgato Prime z przysłoną f/2.4. Nowoczesny przetwornik CMOS Sony Starvis z podświetlaną technologią pikseli zapewnia niezwykle szczegółowy obraz w różnych warunkach oświetleniowych, szczególnie we wnętrzach. Zoptymalizowana stała ogniskowa umożliwia swobodne poruszanie się bez utraty ostrości, a regulowane pole widzenia w zakresie do 82° pozwala na tworzenie ujęć w zbliżeniu lub szerokokątnych. Dzięki zaawansowanej technologii przetwarzania obrazu generującej nieskompresowany sygnał wideo kamera Facecam zapewnia wysokiej jakości obraz o rozdzielczości Full HD 1080p z 60 klatkami na sekundę.



Premierowy produkt amerykańskiej firmy można przymocować do prawie każdego monitora lub podstawki za pomocą rozszerzanego uchwytu monitora lub gwintu 1/4". Odłączany przewód USB Typu C umożliwia przesyłanie sygnału do PC lub Mac z niezwykle krótkim czasem opóźnień. Darmowa aplikacja Elgato Camera Hub umożliwia regulację ustawień jak w lustrzance cyfrowej, takich jak pole widzenia, jasność lub ekspozycja. Ponadto, wszystkie ustawienia zapisywane są bezpośrednio w pamięci wewnętrznej Facecam, aby można je było łatwo zastosować na wszystkich komputerach. Wtyczka Stream Deck umożliwia sterowanie kamerką za pomocą dotyku oraz integrację z innymi produktami Elgato.



Sugerowana cena detaliczna Facecam, to 899 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Elgato