TRANSCEND - Ekonomiczne dyski SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma TRANSCEND prezentuje nową linię przemysłowych dysków SSD. Seria składa się z czterech nośników z interfejsami: M.2 NVMe PCIe, M.2 SATA III oraz 2,5” SATA. Ekonomiczne dyski SSD wyposażono w wiele funkcji dodatkowych oraz zestaw narzędzi SDK umożliwiający zespołowi zdalny dostęp i zarządzanie danymi przedsiębiorstwa. Nowa seria dysków pozbawionych pamięci DRAM wykorzystuje technologię pamięci podręcznej Dynamic SLC Cache, która pozwala osiągać prędkości na poziomie dysków SLC. Zrezygnowanie z DRAM ogranicza zużycie energii, a także obniża ostateczny koszt urządzenia.







Mając na uwadze różnorodne potrzeby przedsiębiorstw, producent oferuje szeroki wybór parametrów urządzeń. W skład serii wchodzą:

• MTE632T – jednostronny dysk SSD M.2 z interfejsem PCI Express Gen 3 x4. Nośnik wspiera protokół NVMe. Osiąga prędkości do 1700 MB/s przy odczycie i do 900 MB/s przy zapisie.

• MTS932T – jednostronny SSD SATA III M.2 w formacie 2280. Osiąga prędkości do 550 MB/s przy odczycie i do 400 MB/s przy zapisie.

• MTS532T – SSD SATA III M.2 w formacie 2242. Osiąga prędkości do 550 MB/s przy odczycie i do 400 MB/s przy zapisie.

• SSD432K – 2.5-calowy dysk SSD z interfejsem SATA III. Osiąga prędkości do 550 MB/s przy odczycie i do 400 MB/s przy zapisie.



Wszystkie dyski, które wchodzą w skład nowej linii, zostały zbudowane z 96-warstwowych kości 3D NAND flash i wytrzymują do 3000 cykli P/E (Program/Erase). Są dostępne w wersjach pojemnościowych od 64 GB do 512 GB.

Liczne funkcje dodatkowe



Seria dysków wyposażona została w wiele praktycznych funkcji ułatwiających codziennie użytkowanie. Warto podkreślić choćby moduł ECC (Error Correction Code), który wykrywa oraz koryguje błędy pojawiające się podczas transferu danych, zapewniając tym samym maksymalną stabilność działania. Natomiast technologia Dynamic Thermal Throttling zapobiega przegrzaniu dysków, nawet przy intensywnym wielogodzinnym eksploatowaniu.



Wbudowany zestaw SDK (Software Development Kit) umożliwia szybką integrację z istniejącymi już systemami firmowymi – zarówno w środowisku chmurowym, jak i stacjonarnym. Dzięki temu inni użytkownicy mają stały dostęp do raportów, mogą zdalnie przeprowadzać skany diagnostyczne, bezpiecznie usuwać i odzyskiwać dane oraz dbać o bezpieczeństwo informacji, zmieniając ustawienia haseł.



SSD Scope Pro

Do dysków producent udostępnia bezpłatną aplikację SSD Scope Pro. Pomaga ona zachować maksymalną wydajność dysku oraz zapewnia bezpieczeństwo danych. Oprogramowanie umożliwia m.in. skanowanie diagnostyczne, wymuszenie aktywacji funkcji TRIM, bezpieczne usuwanie danych, aktualizację oprogramowania i klonowanie systemu.



Gwarancja i cena

Nowe przemysłowe dyski SSD marki TRANSCEND objęte są trzyletnią ograniczoną gwarancją producenta. Dostępne są na indywidualne zamówienie w sugerowanych cenach:

• 229 PLN za największą pojemność 128 GB modelu MTS532T

• 229 PLN za największą pojemność 128 GB modelu MTS932T

• 265 PLN za największą pojemność 128 GB modelu SSD432K

• 575 PLN za największą pojemność 512 GB modelu MTE632T

































Źródło: Info Prasowe / Transcend