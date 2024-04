Premiera GENESIS Thor 230 TKL Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sprawdzona konstrukcja i jeszcze większa swoboda. GENESIS Thor 230 TKL Wireless to ceniona przez graczy funkcjonalność w wersji bezprzewodowej, która oprócz szybkiej transmisji RapidSpeed Wireless zapewni niespotykaną dotąd ciszę. Wszystko to dzięki zastosowaniu zupełnie nowych przełączników Outemu Silent Lemon łączących wyjątkowo cichy klik z wyczuwalnym punktem aktywacji. To pierwsza klawiatura marki korzystająca z zupełnie nowego połączenia RapidSpeed Wireless, oferującego błyskawiczny przesył danych bez zakłóceń, a co za tym idzie – przewodową jakość bez kabla. Co więcej, dzięki dodatkowym sposobom łączności (BT, USB), model ten można z łatwością podłączyć do wielu urządzeń jednocześnie i przełączać się między nimi prostą kombinacją klawiszy. O wielogodzinną, nieprzerwaną rozgrywkę zadba z kolei akumulator 3000 mAh oraz funkcja Play&Charge, która umożliwia ładowanie i użytkowanie klawiatury w tym samym momencie.







Jeszcze cichsza dzięki Outemu Silent Lemon

GENESIS Thor 230 TKL Wireless to również pierwszy model marki wyposażony w ciche przełączniki dotykowe Outemu Silent Lemon. To w pełni uniwersalne mechanizmy o nieliniowej charakterystyce działania, które pomimo dużych podobieństw do brązowych odpowiedników są w stanie zagwarantować bardzo ciche działanie. Dodatkowo model ten – podobnie jak przewodowy odpowiednik – wyposażono w piankę umieszczoną między płytką drukowaną (PCB) a płytą klawiatury. Pochłania ona drgania i tłumi dźwięki wywołane mocnymi uderzeniami w klawisze. Dzięki temu GENESIS Thor 230 TKL Wireless działa około 20% ciszej niż inne klawiatury mechaniczne z identycznymi przełącznikami. Co więcej, system wyciszenia na plate-mount i nasadce sprawia, że klawisz spacji również jest cichszy i to aż o 40% niż standardowe spacje w klawiaturach mechanicznych. Większe skupienie i możliwość bezproblemowej rozgrywki bez budzenia domowników - to właśnie GENESIS Thor 230 TKL Wireless.



Szybka wymiana przełączników dzięki systemowi hot swap

Oprócz cichych przełączników Outemu Silent Lemon, GENESIS Thor 230 TKL Wireless będzie dostępna w wersji z mechanizmami liniowymi Outemu Red oraz dotykowymi przełącznikami Outemu Panda – dla osób ceniących większą siłę nacisku. Konstrukcja ta oferuje też 3-pinowe gniazda hot swap, pozwalające na montaż dowolnych mechanizmów firm takich jak Outemu, Akko i KTT. Proces wymiany ułatwi dołączony do zestawu switch puller.



Rozwiązania, które mają znaczenie

Komfort rozgrywki oraz pełna funkcjonalność były kluczowym aspektem przy projektowaniu GENESIS Thor 230 TKL Wireless. To właśnie dlatego – poza bezprzewodowością i mechanizmami – model ten ma do zaoferowania wiele usprawnień wspomagających pracę i rozgrywkę. Należą do nich rozkładane nóżki, pokryte przeciwpoślizgowym materiałem, zamknięta konstrukcja ograniczająca rattling klawiszy, a nawet unikalna funkcja pozwalająca na błyskawiczną weryfikację stanu naładowania akumulatora. Mało tego, model GENESIS Thor 230 TKL Wireless umożliwi bezproblemową obsługę nie tylko komputerów, ale i konsol PS5, PS4, Xbox Series X | S, oraz Xbox One X | S, a wszystko to bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.



GENESIS Thor 230 TKL Wireless trafił do sprzedaży 15.04.2024 r. Model ten debiutuje w wymienionych niżej wariantach:

• GENESIS Thor 230 TKL Wireless Outemu Red – 249 PLN

• GENESIS Thor 230 TKL Wireless Outemu Panda – 269 PLN

• GENESIS Thor 230 TKL Wireless Outemu Silent Lemon – 289 PLN





























źródło: Info Prasowe - Genesis