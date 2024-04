Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

myPhone HALO 4 LTE to telefon dla wszystkich, którzy czekali na eleganckiego klasyka z dużym ekranem. 3,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 320×480 pikseli w pełni odpowiada na te potrzeby. Wyposażony dodatkowo w podświetlane przyciski oraz możliwość dopasowania rozmiaru czcionki, nowy myPhone zapewnia komfortowe czytanie wiadomości oraz sprawną nawigację po menu. Jak przystało na urządzenie, którego głównym zadaniem jest zapewnienie możliwości kontaktu, myPhone HALO 4 LTE gwarantuje wyraźne rozmowy i połączenia telefoniczne. Wszystko za sprawą technologii VoLTE bazującej na łączności 4G. Korzystanie z telefonu wspomaga również duża bateria o pojemności 2 500 mAh, która umożliwia nawet do 14 dni działania na jednym cyklu ładowania. To ułatwi z kolei uniwersalne złącze USB-C.







Przycisk SOS, praktyczny aparat i dodatkowe funkcjonalności

myPhone HALO 4 LTE posiada także przycisk SOS. Wystarczy go przytrzymać, żeby uruchomić alarm, wysłać SMS oraz nawiązać połączenie z przypisanym wcześniej kontaktem. Telefon został także wyposażony w aparat 2 Mpix pozwalający na zrobienie prostych zdjęć. Te zapisują się w pamięci wewnętrznej o rozmiarze 128 MB, do której można dołożyć kartę microSD o maksymalnej pojemności 32 GB. Całości dopełnia szereg dodatkowych funkcjonalności, takich jak latarka LED, Bluetooth, Dual SIM oraz gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.



Dodatkowa stacja ładująca

Do telefonu można dokupić stację ładującą, która ułatwia korzystanie z urządzenia w domu. Akcesorium z pewnością spodoba się wszystkim, którzy dobrze wspominają telefony stacjonarne i chcą mieć urządzenie w jednym miejscu.

myPhone HALO 4 LTE kosztuje 249 PLN.



























źródło: Info Prasowe - mPTech