Premiera GENESIS Toron 531

GENESIS Toron 531 to lekkie i wygodne słuchawki wokółuszne stereo, które sprawdzą się idealnie nie tylko na wirtualnym polu bitwy - równie dobrze posłużą Ci podczas słuchania muzyki czy oglądania ulubionych filmów. Toron to nowa seria słuchawek GENESIS, skierowana dla dojrzałych graczy. Toron 531 zaprojektowano z dbałością o każdy detal, zapewniając doskonałą jakość dźwięku i precyzyjną rejestrację głosu przez wbudowany mikrofon. Produkt cechuje się dynamicznym dźwiękiem stereo o charakterystyce brzmieniowej lekkiego „V”. Delikatne wyeksponowane tony sprawiają, że kroki przeciwników i inne odgłosy na wirtualnym polu walki są wyraźnie słyszalne, dając przewagę cennych ułamków sekund na reakcję.







50-milimetrowe przetworniki zdolne do reprodukcji częstotliwości w zakresie od 20 do 20 000 Hz, oferują bardziej detaliczne i zrównoważone brzmienie pozbawione przesadnego basu. Słuchawki wyposażono w dwa komplety wymiennych padów - tekstylne oraz hybrydowe - pozwalające na dopasowanie dźwięku do indywidualnych preferencji. Ponadto, dzięki uniwersalnej charakterystyce brzmieniowej, słuchawki Toron 531 doskonale sprawdzą się nie tylko podczas rozgrywek, lecz także podczas słuchaniu muzyki oraz oglądania filmów.



Komfort i większe skupienie na grze

Słuchawki wyposażono w wygodne pady tekstylne z pianką memory foam, zapewniające idealne dopasowanie do kształtu głowy. W zestawie znajdują się także dodatkowe wymienne pady hybrydowe, łączące najlepsze cechy nauszników skóropodobnych (tłumienie dźwięku) i tkaninowych (maksymalny komfort w kontakcie ze skórą). Lekki pałąk słuchawek GENESIS Toron 531 z regulacją skokową został od strony wewnętrznej wyścielony miękkim materiałem, zwiększającym zarówno wygodę, jak i trwałość. Zamknięta konstrukcja wokółuszna słuchawek skutecznie izoluje dźwięki dobiegające z otoczenia, umożliwiając pełne skupienie się na wirtualnej rozgrywce. Wielogodzinne sesje przy komputerze? Z Toron 531 to jeszcze większa przyjemność!



Skuteczna łączność i komunikacja

W modelu GENESIS Toron 531 zastosowano czuły mikrofon pojemnościowy o paśmie przenoszenia 100 – 10 000 Hz. Wysoko ustawiona częstotliwość odcięcia tonów niskich ogranicza pogłosy, które mogłyby zakłócać komunikację zespołową i rozmowy online. Mikrofon można z łatwością dopasować do swoich preferencji dzięki giętkiemu, elastycznemu ramieniu, wyciszyć jednym ruchem za pomocą umieszczonego na przewodzie kontrolera, a także w razie potrzeby odpiąć całkowicie.

Słuchawki wyposażono w złącze Jack 3.5mm 4-polowy (TRRS) o długości 100 cm. Dodatkowo, w zestawie znajduje się przedłużacz kabla (150 cm) z rozgałęźnikiem na dwa wtyki 3-polowe (TRS). Toron 531 jest więc multiplatformowym sprzętem, który w prosty sposób podłączymy do komputera, konsoli, smartfona oraz wszystkich innych urządzeń wyposażonych w złącze Jack 3.5 mm.



Nowa era w GENESIS

Słuchawki GENESIS Toron 531, na dzień premiery, będą dostępne w czarnej wersji kolorystycznej. Metalowe mocowania muszli utrzymano natomiast w nowej kolorystyce gun metal, która w przyszłości będzie korespondować z innymi produktami marki GENESIS przeznaczonymi dla dojrzałych graczy. Wraz ze słuchawkami Toron 531 debiutują również nauszniki Toron EP01 oraz Toron EP02, kompatybilne z wieloma modelami słuchawek wokółusznych.



GENESIS Toron 531 trafią do sprzedaży od 22.02.2024 r., w rekomendowanej cenie detalicznej 199 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - Genesis