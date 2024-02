Samsung Galaxy Fit3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje Galaxy Fit3– zegarek, który wspiera użytkowników w dążeniu do świadomego dbania o samopoczucie i zdrowie. Galaxy Fit3 zyskał aluminiową obudowę i duży wyświetlacz, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić dane dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia – od codziennych treningów po spokojny sen – prosto z nadgarstka, przez całą dobę. Galaxy Fit3 dysponuje aluminiową obudową i 1,6-calowym wyświetlaczem – o 45% szerszym w porównaniu z poprzednim modelem Galaxy Fit2, który ułatwia wygodny dostęp do szczegółowych informacji. Urządzenie jest również lekkie i eleganckie, dzięki czemu może towarzyszyć nam codziennie przez całą dobę – bateria Galaxy Fit3 wystarczy nawet do 13 dni.







Szerokie możliwości personalizacji, takie jak ustawianie własnego zdjęcia jako tło, dostęp do ponad 100 gotowych wzorów tarcz i opcjonalnych pasków wymienianych za pomocą jednego kliknięcia, umożliwiają dostosowanie Galaxy Fit3 do własnych preferencji i stylu życia.



Monitorowanie stanu zdrowia w dzień i w nocy

Samsung od dawna przywiązuje dużą uwagę do kwestii snu i jego roli w drodze do lepszego samopoczucia, wspomagając użytkowników w zrozumieniu ich nawyków i budowaniu nowych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi do monitorowania snu. Galaxy Fit3 również oferuje wiele funkcjonalności w tym zakresie. Używany podczas nocnego odpoczynku pozwala śledzić rytm snu, wykrywa chrapanie i monitoruje poziom tlenu we krwi, aby dostarczyć bardziej szczegółowe pomiary. W oparciu o indywidualne wzorce snu, Galaxy Fit3 dostarcza użytkownikom spersonalizowane wskazówki, które motywują do zmiany nawyków wspomagających higienę snu.



W ciągu dnia Galaxy Fit3 pozwala monitorować różne rodzaje aktywności. Użytkownicy mogą śledzić ponad 100 rodzajów treningów w dowolnym miejscu i czasie oraz przeglądać swoje osiągnięcia na drodze do założonego celu. Z Galaxy Fit3 korzystać można niezależnie od warunków pogodowych – zegarek jest wodoszczelny i pyłoszczelny w rozumieniu norm 5ATM i IP68. Galaxy Fit3 dostarcza również informacji o podstawowych parametrach zdrowotnych, które obejmują pomiar tętna, poziom stresu i śledzenie cyklu menstruacyjnego.



Bezpieczeństwo i łączność w ekosystemie Galaxy

Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, Galaxy Fit3 oferuje nowe funkcje takie, jak wykrywanie upadku i alarmowe SOS. W przypadku wykrycia upadku, Galaxy Fit3 daje możliwość natychmiastowego wezwania służb ratunkowych w celu uzyskania pomocy medycznej w jak najkrótszym czasie. Gdy użytkownik znajdzie się w sytuacji zagrażającej zdrowiu, może natychmiast wysłać SOS, naciskając pięciokrotnie boczny przycisk. Użytkownicy Galaxy Fit3 mogą również uzyskać dostęp do szeregu funkcji w ramach połączonego ekosystemu Samsung Galaxy. Przykładowo, Galaxy Fit3 może posłużyć jako kontroler na nadgarstku, którym zdalnie ustawimy samowyzwalacz podczas wykonywania zdjęć smartfonem, lub będziemy sterować multimediami na sparowanym urządzeniu. Dodatkową przydatną opcją jest synchronizacja ustawień Galaxy Fit3 ze sparowanym smartfonem w przypadku trybów „Nie przeszkadzać” lub trybu nocnego, gdy nie chcemy by ktoś zakłócał nasz odpoczynek. Z Galaxy Fit3 bez problemu zlokalizujemy również zagubiony smartfon i odwrotnie – kompatybilny smartfon ułatwi znalezienie zapodzianego zegarka.



Dostępność

Galaxy Fit3 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: szarej, srebrnej i różowego złota począwszy od 23 lutego 2024 r. Dla wszystkich planujących zakup najnowszego zegarka Galaxy w terminie do 10 marca, Samsung przygotował promocję cashback, w której uzyskać można gwarantowany zwrot w wysokości 80 PLN przy zakupie Galaxy Fit3.

























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG