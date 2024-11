Premiera ROG Phone 9 – poznaj nową generację smartfonów dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) ogłosił nową serię stylowych i wyjątkowo wydajnych smartfonów gamingowych ROG Phone 9, stworzonych, by zapewnić najwyższe wrażenia z gry na urządzeniach klasy premium. Premiera najnowszej serii obejmuje modele ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro. Wyróżniają się one niezwykle eleganckim wzornictwem oraz innowacyjnym wyświetlaczem pomocniczym mini-LED AniMe Vision, który nadaje urządzeniom unikalny wygląd i szeroki wachlarz możliwości personalizacji. Dzięki zaawansowanym funkcjom stworzonym przez ROG i wspieranym przez sztuczną inteligencję oba modele oferują wyjątkowe wrażenia gamingowe. Układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform oraz zaawansowany system chłodzenia ROG GameCool 9 pozwalają na odblokowanie maksymalnej wydajności i gwarantują płynną rozgrywkę przez cały czas.







Stworzony z myślą o graczach

Seria ROG Phone 9 wyróżnia się smukłym designem, który łączy futurystyczny styl z elegancją. Matowe wykończenie z krystaliczną nanoteksturą sprawia, że powierzchnia urządzenia jest jedwabista w dotyku i bardziej odporna na odciski palców. Unikalnym elementem obu modeli jest dodatkowy wyświetlacz AniMe Vision. W ROG Phone 9 Pro wyposażony jest w 648 programowalnych mini-LED-ów, które wyświetlają ekskluzywne animacje reagujące na interakcje z urządzeniem, a dodatkowe czerwone mini-LED-y potęgują gamingowy klimat. Wyświetlacz ten można personalizować, aby nadać wizualizacjom indywidualny charakter. Co więcej, AniMe Vision pozostaje niewidoczny, gdy jest wyłączony, co pozwala użytkownikom na łatwe przełączanie między subtelnym wyglądem a efektowną estetyką gamingową. AniMe Vision pozwala graczom cieszyć się wyjątkowymi grami AniMe Play2 na ROG Phone 9 Pro, które w nowoczesny sposób ożywiają urok klasycznych gier pikselowych. Dzięki AniMe Vision użytkownicy mogą zanurzyć się w nostalgicznej przygodzie, wykorzystując precyzyjne sterowanie dotykowe za pomocą systemu ROG AirTrigger.



Niezrównana moc AI w grach

Seria ROG Phone 9 oferuje niezrównane wrażenia gamingowe dzięki zaawansowanemu zestawowi funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

X Sense 3.0 wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania obrazu, usprawniając zadania w grach, takie jak wykrywanie kluczowych zdarzeń i automatyczne zbieranie przedmiotów. Najnowsza wersja dodatkowo ulepsza umiejętności postaci, pozwalając graczom z łatwością aktywować ich najpotężniejsze zdolności.

X Capture 2.0 wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania kluczowych momentów w grze i automatycznego rejestrowania najważniejszych wydarzeń, takich jak zwycięstwa, walki drużynowe czy losowanie kart postaci.

AI Grabber 2.0 wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania tekstu, co znacząco ułatwia wyszukiwanie wskazówek. Teraz obsługuje także funkcję tłumaczenia, dzięki czemu zapewnia płynniejszą i bardziej efektywną komunikację.

AI Noise Cancelation wykorzystuje uczenie maszynowe do rozpoznawania i eliminacji różnych częstotliwości hałasu, co umożliwia graczom cieszenie się wyraźną komunikacją podczas rozgrywki, bez zbędnych zakłóceń.



Najwyższa wydajność

Seria ROG Phone 9 przenosi gaming na nowy poziom dzięki zaawansowanym 3-nanometrowym układom Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. Te urządzenia, dzięki technologii Qualcomm Seamless, oferują ekstremalną wydajność oraz możliwość płynnej synchronizacji z komputerami PC wyposażonymi w procesory Snapdragon X Elite. Każdy element – od potężnego CPU Oryon, przez GPU Adreno do dedykowany NPU Hexagon – został zoptymalizowany, aby zapewnić ultrapłynne działanie nawet najbardziej wymagających gier na najwyższych ustawieniach graficznych. Zaawansowany SoC wymaga równie zaawansowanego systemu chłodzenia, aby działać na pełnych obrotach bez ryzyka przegrzewania. Zapewnia to ROG GameCool 9 zaprojektowany z myślą o uwolnieniu maksymalnej wydajności i stabilności urządzenia. Jego konstrukcja 360° SoC Cooling System Gen 3, oparta na innowacyjnych materiałach termicznych, pozwala utrzymać optymalne warunki pracy nawet podczas intensywnych sesji gamingowych. Dodatkowo, wsparcie najnowszego AeroActive Cooler X Pro zapewnia, że nawet w najgorętszych momentach rozgrywki urządzenie pozostaje chłodne i gotowe do działania. Dzięki temu gracze mogą skupić się na zwycięstwie, a nie na przegrzewaniu urządzenia.



Doskonałe wrażenia z gier i strumieniowania wideo wymagają świetnego systemu audio-wideo. Urządzenia z serii ROG Phone 9 wyposażone są w nowoczesny 6.78-calowy wyświetlacz E6 AMOLED 185 Hz z energooszczędną, adaptacyjną częstotliwością odświeżania oraz zaawansowany system audio. Gdy używane są oryginalne obudowy z tej serii, funkcja Audio Redirect kieruje dźwięk z przodu urządzenia, zwiększając dodatkowo immersję. Co więcej, AeroActive Cooler X Pro został wyposażony w zintegrowany subwoofer, co jeszcze bardziej potęguje realizm dźwięku i wzbogaca wrażenia z rozgrywki.



Zaawansowany system trzech kamer w serii ROG Phone 9 otwiera przed graczami i twórcami nieograniczone możliwości fotograficzne. Dzięki technologii OZO Audio użytkownicy mogą cieszyć się redukcją szumu wiatru, co pozwala na nagrywanie wyraźnego dźwięku na świeżym powietrzu oraz rejestrowaniem przestrzennego dźwięku 3D o wysokiej jakości, co zapewnia pełne wrażenia słuchowe.



Graj jak na konsoli

Seria ROG Phone 9 oferuje zaawansowany system sterowania AirTrigger, który zapewnia graczom pełną kontrolę i intuicyjne sterowanie na wyciągnięcie ręki. Te innowacyjne przyciski dotykowe obsługują szeroką gamę gestów, takich jak Dual Action, Press and Lift oraz Gyroscope Aiming, dostarczając najwyższy poziom precyzji i mistrzowskiego doświadczenia. Ponadto, AeroActive Cooler X Pro wzbogaca doświadczenie gry, dodając dwa dodatkowe fizyczne przyciski, które oferują bardziej konsolowy poziom kontroli i precyzji.

Gracze mogą także podłączyć mobilny kontroler ROG Tessen, aby zmienić ROG Phone 9 w profesjonalną, przenośną konsolę do gier, co zapewnia wyjątkowy komfort podczas długich sesji gamingowych i jeszcze lepsze wrażenia z rozgrywki.



Dostępność i cena

ROG Phone 9 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, w cenach rozpoczynających się od 4899 PLN.

































źródło: Info Prasowe - ASUS