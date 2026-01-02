Premiera marki Secret Gear

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

2 stycznia 2026 r. na polskim rynku debiutuje Secret Gear - marka sprzętu tworzona przez graczy, dla graczy. W dniu startu do sprzedaży trafią cztery premierowe produkty: dwa modele bezprzewodowych słuchawek (SX1 i SX2) oraz dwie ultralekkie myszki gamingowe (ZX1 i ZX2). Wspólny mianownik? Jakościowe podzespoły, gamingowe funkcje i rozsądne ceny. Marka celuje w segment popularnych, praktycznych konstrukcji dla graczy PC, ale z wyraźnym ukłonem w stronę użytkowania wieloplatformowego.







Dwa headsety, dwa podejścia do stylistyki

Model Secret Gear SX1 stawia na prostotę i funkcjonalność. Wyróżnia go brak podświetlenia RGB, co w tej klasie sprzętu jest rzadziej spotykanym wyborem. Jest to świadoma decyzja projektowa: mniej dodatków wizualnych, więcej nacisku na codzienną użyteczność. SX1 oferują potrójny tryb łączności (USB, 2.4 GHz i Bluetooth), baterię 1200 mAh, odłączany mikrofon oraz wymienne nauszniki. W zestawie znajdują się też m.in. dongle z końcówką USB-C i adapterem na USB-A, przewód USB-C oraz woreczek do przechowywania.



Z kolei Secret Gear SX2 Ultra idą w kierunku bardziej klasycznego, gamingowego charakteru. Tutaj producent dołożył pełne podświetlenie RGB i również postawił na tri-mode oraz akumulator 1200 mAh. Słuchawki wyceniono na 299 PLN, a zestaw dodatków jest nietypowo rozbudowany jak na ten segment słuchawek. W pudełku użytkownik dostaje m.in. dwa typy nauszników (materiałowe i z ekoskóry), odpinany mikrofon, hybrydowy dongle USB-C/USB-A, dwa przewody i woreczek. SX2 celują w uniwersalne zastosowania: od grania na PC po codzienne korzystanie z telefonu czy tabletu.



Myszki ZX1 i ZX2 z wyraźnym naciskiem na gaming

Secret Gear pokazuje też dwa modele myszy o wyraźnie esportowym profilu. Secret Gear ZX1, to lekka mysz bezprzewodowa z aspiracjami turniejowymi. Waży 59 g, oferuje sensor do 26000 DPI i obsługuje odświeżanie do 8000 Hz w trybie 2.4 GHz. Charakterystycznym elementem zestawu jest stacja ładująca z wbudowanym nadajnikiem 2.4 GHz oraz subtelnym podświetleniem RGB. Do pudełka dorzucono też zapasowe ślizgacze, taśmy antypoślizgowe i dwa przewody USB-C. Mysz ma być wygodnym wyborem dla osób preferujących szybkie strzelanki i chwyt typu claw lub palm-claw.



Jeszcze bardziej odchudzonym podejściem, jest Secret Gear ZX2. To ultralekka konstrukcja o wadze 49 g, z sensorem do 30000 DPI (z możliwością podbicia parametrów software’owo) i także z pollingiem do 8000 Hz w 2.4 GHz. Producent zrezygnował tu z RGB, skupiając się na mobilności, wytrzymałości baterii i esportowych aspiracjach.

ZX2 również oferuje tri-mode (USB, 2.4 GHz, Bluetooth), a w zestawie znajdują się m.in. dongle 8K, dwa kable USB-C, grip tape, zapasowe ślizgacze i woreczek.



Wspólny mianownik: funkcjonalność w kompletnych zestawach

Wszystkie cztery modele łączy jedna cecha: producent mocno akcentuje kompletność zestawów. Zarówno w przypadku headsetów, jak i myszy użytkownik ma dostać dodatkowe akcesoria, które u konkurencji często są sprzedawane oddzielnie.



Widać też spójny podział oferty. SX1 i ZX2 celują w minimalistów, którzy wolą dłuższą pracę na baterii i stonowaną stylistykę. SX2 Ultra i ZX1 dają bardziej klasyczny, efektowny sznyt z akcentami RGB, odpowiednio w słuchawkach i w stacji ładującej myszy.

































źródło: Info Prasowe - Secret Gear