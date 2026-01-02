Samsung prezentuje projektor The Freestyle+

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował nową wersję przenośnego projektora The Freestyle+. To niewielkie, mobilne urządzenie, które oferuje jaśniejszy obraz i inteligentne dopasowanie wyświetlanych treści do otoczenia. Dzięki temu użytkownicy mogą wygodnie oglądać filmy, seriale, grać w gry i korzystać z rozrywki online praktycznie w dowolnym miejscu i na prawie każdej powierzchni. Zaprezentowany jeszcze przed targami CES 2026 w Las Vegas The Freestyle+ nawiązuje wizualnie do charakterystycznego designu oryginalnego projektora Freestyle, jednocześnie oferując większą jasność, więcej inteligentnych funkcji oraz rozbudowane możliwości rozrywki. Urządzenie pozwala użytkownikom korzystać z treści w sposób swobodny i komfortowy, przy minimalnej potrzebie konfiguracji i ręcznych ustawień.







Więcej inteligencji – wystarczy ustawić i oglądać

Sercem inteligencji projektora The Freestyle+ jest autorska technologia AI OptiScreen firmy Samsung, która automatycznie dostosowuje obraz do warunków otoczenia. W praktyce oznacza to, że wystarczy ustawić projektor, skierować go na wybraną powierzchnię, a całą resztą – od geometrii obrazu po jego ostrość i kolory – urządzenie zajmie się samodzielnie.



Rozwiązanie AI OptiScreen obejmuje zestaw zaawansowanych funkcji, które w czasie rzeczywistym optymalizują jakość projekcji niezależnie od miejsca i sposobu użytkowania:

- Funkcja 3D Auto Keystone – koryguje zniekształcenia nawet wtedy, gdy obraz wyświetlany jest na nierównych lub nietypowych powierzchniach, takich jak narożniki, zasłony czy skośne ściany.

- Funkcja Real-time Focus – na bieżąco reguluje ostrość, podczas przesuwania lub obracania projektora, zapewniając wyraźny, stabilny obraz bez rozmyć.

- Screen Fit – automatycznie dopasowuje proporcje wyświetlanego obrazu do powierzchni projekcyjnej przy użyciu kompatybilnych akcesoriów ekranowych.

- Funkcja Wall Calibration – analizuje kolor i strukturę powierzchni, minimalizując zakłócenia i poprawiając naturalność oraz szczegółowość obrazu.



Inteligentna korekcja obrazu jest dodatkowo wspierana przez platformę personalizacyjną Vision AI Companion, która łączy zaawansowanego asystenta głosowego Bixby z usługami globalnych partnerów marki Samsung. Dzięki temu użytkownik zyskuje bardziej naturalną, konwersacyjną formę interakcji z treściami wyświetlanymi na ekranie.



Freestyle+: lekki, przenośny, idealny do codziennego oglądania

Projektor Samsung The Freestyle+ został zaprojektowany z myślą o maksymalnej przenośności – jego kompaktowa, cylindryczna forma pozwala łatwo przenosić urządzenie z pokoju do pokoju, zabrać do znajomych, a nawet w plener. Jasność na poziomie 430 lumenów według normy ISO jest niemal dwukrotnie wyższa niż w poprzedniej generacji tego urządzenia, dzięki czemu obraz pozostaje wyraźny i wciągający nawet w standardowych warunkach oświetleniowych. Urządzenie zostało stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu. Można je obracać o 180°, rzutując obraz na ścianę, podłogę czy sufit, bez potrzeby dodatkowych statywów czy akcesoriów. Projektor automatycznie dostosowuje obraz do otoczenia, zapewniając wygodę i elastyczność w każdej sytuacji.



Mobilna rozrywka z dźwiękiem przestrzennym

Projektor The Freestyle+ został stworzony, aby zapewnić rozrywkę nie tylko w domowym salonie – można go zabrać ze sobą praktycznie wszędzie, bez potrzeby dodatkowego sprzętu. Dzięki certyfikowanym multimedialnym aplikacjom internetowych od partnerów oraz aplikacjom gamingowym, użytkownicy mogą oglądać filmy i grać bezpośrednio na rzutowanym ekranie, bez korzystania z urządzeń zewnętrznych. Dźwięk w The Freestyle+ jest pełny i immersyjny – wypełnia przestrzeń dzięki wbudowanemu głośnikowi 360°. Funkcja Q-Symphony pozwala synchronizować projektor z kompatybilnymi soundbarami Samsung, tworząc spójną, wielowarstwową przestrzeń akustyczną w dowolnym otoczeniu.



Firma Samsung Electronics zaprezentuje projektor The Freestyle+ na targach CES 2026 w Las Vegas, w dniach 6-9 stycznia. Produkt będzie wprowadzany kolejno na rynkach całego świata w pierwszej połowie roku.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG