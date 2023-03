Premiera serii Redmi Note 12

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi ogłosiło polską premierę serii Redmi Note 12 pod hasłem „Wyraź siebie”. Popularna linia smartfonów obejmuje cztery urządzenia: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G oraz Redmi Note 12. Opierając się na sukcesie ubiegłorocznej serii Redmi Note 11, rodzina Redmi Note 12 zapewnia użytkownikom wszystkie potrzebne funkcje, udoskonalone względem poprzedniej serii. Ulepszenia objęły system aparatów, żywotność baterii, szybkość ładowania i przyjazny dla użytkownika design, a wszystko to oferowane jest w wyjątkowej cenie.







Głównym bohaterem serii Redmi Note 12 jest model Redmi Note 12 Pro+ 5G z potężnym systemem trzech tylnych aparatów. Jest wyposażony we flagową matrycę główną 200 MP ze stabilizacją optyczną (OIS), Ultraszerkokątny obiektyw 8 MP i optykę makro 2 MP dla zdjęć z bliska. Redmi Note 12 Pro 5G zapewnia również wspaniałe fotografie, wykorzystując dużą matrycę IMX766 50 MP z OIS do ujęć w gorszych warunkach oświetleniowych, obiektyw ultraszerokokątny 8 MP i obiektyw makro 2 MP. Dzięki algorytmom AI, podwyższonej prędkości przetwarzania obrazu i innym przydatnym funkcjom, efektem końcowym jest zawsze udane zdjęcie.



Zarówno Redmi Note 12 Pro+ 5G, jak i Redmi Note 12 Pro 5G zachwycą użytkowników niezwykle jasnymi wyświetlaczami o smukłych ramkach Flow AMOLED 120 Hz zgodnymi z standardem Dolby Vision, oraz dźwiękiem Dolby Atmos. Oba smartfony są dostarczane z bardzo szybkimi ładowarkami USB, zapewniającymi flagowe prędkości ładowania: 120 W HyperCharge w Redmi Note 12 Pro+ 5G oraz 67 W dla Redmi Note 12 Pro 5G. Oba mogą też pochwalić się dużymi bateriami o pojemności 5000 mAh, co oznacza długi czas pracy, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Za płynne i niezawodne działanie w sieciach 5G odpowiada w obu urządzeniach wydajny chipset MediaTek Dimensity 1080.



Cena Redmi Note 12 Pro+ 5G w Polsce wynosi 2299 PLN (8/256 GB), a Redmi Note 12 Pro 5G (6/128 GB) wynosi 1899 PLN.





Zarówno Redmi Note 12 5G, jak i Redmi Note 12 oferują imponującą wydajność. Dzięki układom Snapdragon 4 Gen 1 (Redmi Note 12 5G) oraz Snapdragon 685 (w Redmi Note 12), smartfony działają płynnie nawet przy jednoczesnej obsłudze wielu aplikacji. Redmi Note 12 5G jest skierowany do użytkowników, poszukujących modelu z obsługą łączności 5G w przystępnej cenie. Zarówno Redmi Note 12 5G, jak i Redmi Note 12 obsługują szybkie ładowanie 33 W i zostały wyposażone w pojemne baterie 5000 mAh, co oznacza, że ich użytkownicy mogą korzystać z większej liczby aplikacji i robić więcej zdjęć bez obaw o stan zasilania. Dodając do tego solidny zestaw trzech aparatów, wspartych przez algorytmy AI, funkcję fotografii nocnej, a także mnóstwo przydatnych rozwiązań i filtrów, oba urządzenia mają możliwości wykraczające poza tę półkę cenową.



Regularna cena Redmi Note 12 5G w Polsce wynosi 1599 PLN (4/128 GB). Cena Redmi Note 12 zaczyna się od 999 PLN (wersja 4/64 GB) do 1099 PLN.





Smartfony Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G oraz Redmi Note 12 będą dostępne w Polsce na stronach: mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com, w sklepach Xiaomi Store oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, Techwish i X-kom. Smartfony Redmi Note 12 5G są w wyłącznej sprzedaży w sieci Plus.





















