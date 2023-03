ASUS Republic of Gamers x ACRONYM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) przedstawia drugi projekt w ramach trwającej współpracy z ACRONYM, czołową marką produkującą odzież o tematyce technologicznej. To ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 - łączący świat mody, sztuki, technologii, Web3 i gier w wydajnym tablecie. Urządzenie, które będzie dostępne w sprzedaży od 3 kwietnia 2023 roku, charakteryzuje się doskonałą specyfikacją, w tym procesorem Intel Core i9-13900H oraz mobilną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070. Ogromna moc obliczeniowa drzemiąca w urządzeniu wielkości tabletu, została zamknięta w niezwykłej aluminiowej obudowie, zapewniającej sztywność sprzętu.







Sam sprzęt został zaprojektowany z myślą o mobilności i praktycznym zastosowaniu. Dzięki niezwykle przemyślanemu i zintegrowanemu systemowi do przenoszenia, możemy w łatwy sposób zabrać sprzęt w dowolne miejsce, a co za tym idzie - korzystanie w wielu trybach pracy. Sprzęt wyposażono także w gumowe uchwyty, które polepszają przyczepność niezależnie od pozycji, w której pracuje. Same narożniki sprzętu zostały dodatkowo wzmocnione, aby zabezpieczyć go przed przypadkowym uderzeniem lub upadkiem.



Współzałożyciel ACRONYM, Errolson Hugh to pionier w branży odzieży nawiązującej stylistyką do najnowszych technologii. Zbudował on pokaźne portfolio projektów, których celem jest połączenie funkcjonalności z nowoczesnymi technologiami. Bez względu na z kim współpracuje (Nike, BE@RBRICK), pojawia się w grze komputerowej (Death Stranding) czy też tworzy odzież pod własną marką - ACRONYM udowodnił, że jest wizjonerem w branży odzieżowe, z zaangażowaniem poszukującym najlepszych materiałów, by tworzyć hiperfunkcjonalne projekty wykraczające poza granice przeciętnego stylu. ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 jest już drugim produktem w ramach współpracy firmy z Republic of Gamers.



W trakcie projektowania RMT02 Hugh zaprosił do współpracy wielu ekspertów o unikalnym doświadczeniu designerskim, m.in. projektanta przemysłowego i artystę koncepcyjnego filmów fabularnych Phila Saundersa - najbardziej znanego z zaprojektowania ikonicznego kombinezonu Iron Mana.



ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 jest częścią serii Flow marki ROG, której zadaniem jest zaoferowanie ultrawszechstronnych rozwiązań dla graczy zamkniętych w niezwykle smukłych urządzeniach. Flow Z13 stanowił idealną przestrzeń dla ACRONYM i ROG, by rozszerzyć zakres jego możliwości na inne dziedziny, wymagających zaawansowanego technologicznie sprzętu i grafiki od urządzeń mobilnych. Dzięki zintegrowanemu systemowi do przenoszenia i stabilizowanym uchwytom, RMT02 można łatwo zamienić w tradycyjnego laptopa, który idealnie nada się do gier czy też tworzenia i oglądania treści. Wbudowaną w urządzenie podstawkę można wykorzystać także wtedy, gdy urządzenie znajduje się w pozycji pionowej, czyniąc z niego jedyne urządzenie z serii Z13, które może być obsługiwane bez użycia rąk pod każdym z kątów.



ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 wyposażono w procesor Intel Core i9-13900H oraz mobilną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070. Sprzęt uzupełniono także o przełącznik MUX, technologię NVIDIA Advanced Optimus oraz łączną wydajność energetyczną na poziomie 80 W. W ramach systemu ROG Intelligent Cooling wzbogacono go o komorę parową z 50% pokryciem płyty głównej. Wszystko to wraz z zastosowaniem ciekłego metalu i wentylatorów arc-flow pozwala na wydajne schłodzenie sprzętu z głośnością nawet na poziomie 0 dB. Model ten oferuje również obsługę zewnętrznej stacji graficznej XG Mobile. Wyświetlacz urządzenia to znany już na rynku standard ROG Nebula - panel dotykowy o proporcjach 16:10, z częstotliwością odświeżania 165 Hz, jasnością 500 nitów, 100% pokryciem DCI-P3 oraz Corning Gorilla Glass DXC.



Urządzenie wyposażono w szereg złączy - USB Typ-A, Typ-C oraz czytnik kart microSD. Posiada również Thunderbolt 4 i WiFi 6E. Całość zamknięta w metalową obudowę obrabianą CNC i obsługująca szybkie ładowanie 130 W poprzez port Typu-C.



Napędzana misją dostarczenia prawdziwej innowacji współpraca przesunęła granice tego, co jest możliwe w produkcji sprzętu. Obrabiane aluminium, wbudowane elementy gumowe, ochronne narożniki, system pasków i precyzyjne grawerowanie wzmacniają przekonanie, że jest to precyzyjne narzędzie, którego wykonanie wymagało ogromnej technicznej staranności. Zaprojektowana jako własny futerał, solidna aluminiowa obudowa poddana została intensywnemu procesowi obróbki, który prezentuje się zarówno jako wspaniale dopracowany, jak i surowy element, z widocznymi śladami ścieżek obróbki CNC. Bliższe spojrzenie na urządzenie ujawnia niezwykłe akcenty, takie jak laserowo wygrawerowana grafika, niestandardowe kroje pisma i ikonografia.



Flow Z13-ACRNM RMT02 dostarczany jest wraz z customowym etui ACRONYM, zaprojektowanym do przechowywania zasilacza, kabli zasilających i rysika.































Źródło: Info Prasowe / ASUS