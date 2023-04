Redmi Watch 3 - Trenuj w nowym stylu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z premierą smartfonów z popularnej serii Redmi Note 12, Xiaomi wprowadza do Polski nowy inteligentny zegarek tej marki: Redmi Watch 3. Dzięki krystalicznie czystemu 1.75-calowemu wyświetlaczowi AMOLED o wysokiej jasności i smukłych ramkach, Redmi Watch 3 jest idealnie czytelny w jasnym świetle słonecznym. Boki koperty tego urządzenia skonstruowano z lekkiego metalu, obrobionego w technologii NCVM. Zapewnia to elegancki wygląd i poczucie używania urządzenia premium. Smartwatch jest dostępny w dwóch klasycznych kolorach obudowy: czarnym i kości słoniowej. Dodatkowo dostępne są dwa specjalne, wodoodporne paski i ponad 200 wbudowanych tarcz zegarka, które pozwolą zaspokoić każdemu indywidualny gust i wyrazić swój własny styl.







Redmi Watch 3 ma wodoodporność do 5 ATM2 i jest wyposażony w wielozakresowy odbiornik GPS. Obsługuje pięć głównych systemów pozycjonowania satelitarnego i aż 121 trybów sportowych, w tym sześć automatycznie rozpoznawanych trybów ćwiczeń, wraz z pomiarem natlenienia krwi, tętna, snu i innymi funkcjami monitorowania stanu zdrowia. Dzięki pojemnej baterii 289 mAh o żywotności do 12 dni przy typowym użytkowaniu3, Redmi Watch 3 zapewnia stabilne i wydajne działanie.



Rozmowy telefoniczne ze smartwatcha przez Bluetooth

Jedną z najciekawszych i przydatnych funkcji nowego zegarka Redmi Watch 3 zapewniają wbudowany głośnik HD, odtwarzajacy dźwięk o wysokiej rozdzielczości oraz mikrofon z funkcją redukcji szumów otoczenia, dzięki czemu rozmowy telefoniczne są wyraźne i dobrze słyszalne dla rozmówców. Możemy wygodnie rozmawiać przez zegarek na nadgarstku, bez wyciągania sparowanego przez Bluetooth telefonu z kieszeni lub z plecaka, np. podczas biegu, jazdy na rowerze czy wspinaczki.



Cena i dostępność w Polsce

Redmi Watch 3 będzie dostępny w Polsce od 30 marca w cenie 449 PLN w sklepach Xiaomi Mi-Home.pl, Mi-Store.pl i MiMarkt.pl oraz w sieciach, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, TechWish i X-kom.











Źródło: Info Prasowe / Xiaomi