Premierowy ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Wyjątkowa edycja laptopa Vivobook S 15 OLED BAPE powstała jako efekt niezwykłej współpracy z marką odzieżową A BATHING APE (BAPE). Sprzęt w limitowanej edycji zachwyci zarówno entuzjastów mody ulicznej, jak i miłośników technologii. Jest to pierwszy w historii zestaw wyposażony w charakterystyczny wzór BAPE Camo. Edycja Vivobook S 15 OLED BAPE oferuje prawdziwie unikatową i dotąd niespotykaną stylistykę, opartą na niepowtarzalnym motywie inspirowanym ikonicznym kamuflażem BAPE. Model ten jest dostępny w dwóch przyciągających wzrok wersjach kolorystycznych: Green Camo i Blue Camo, które ozdabiają nie tylko samo urządzenie, lecz także towarzyszące mu akcesoria, takie jak kolekcjonerska figurka, myszka, torba i zestaw naklejek. To kompleksowe podejście doskonale oddaje esencję stylu BAPE.







Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition to nie tylko atrakcyjny wygląd, lecz także wyjątkowa moc obliczeniowa, potwierdzona certyfikatem Intel® Evo™. Model ten jest wyposażony maksymalnie w procesor Intel Core™ i9-13900H 13. generacji, który gwarantuje niezrównaną szybkość i wydajność. Dodatkowo, posiada 16 GB pamięci LPDDR5 oraz niesamowity wyświetlacz OLED 2,8K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami i doświadczyć najwyższej jakości podczas codziennej pracy. Wyposażony w pojemną baterię 75 Wh, pozwala użytkownikom skutecznie wykonywać zadania niezależnie od lokalizacji, jednocześnie podkreślając ich wyjątkowy styl.



​ ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition będzie dostępny w polskiej sprzedaży, już we wrześniu.

















Źródło: Info Prasowe - ASUS