W tym roku w prima aprilis Razer zaprezentował film RAZER RAZER, a dziś, we współpracy z marką Gillette, przedstawił GilletteLabs Razer Limited Edition, limitowaną serię produktów GilletteLabs z paskiem złuszczającym. Oto co piszą... Choć ta współpraca może wydawać się prosta (z pewnością w pewnym momencie musieliśmy współpracować nad maszynką do golenia, prawda?), społeczność naprawdę zainteresowała się naszym żartem, a my po prostu nie mogliśmy przepuścić okazji, by wprowadzić go w życie. Nasza społeczność regularnie inspiruje i zachęca nas do rozwoju produktów i nieustannie namawia nas do urzeczywistniania naszych primaaprilisowych koncepcji. W tym przypadku był tylko jeden partner, którego warto było zaangażować do takiego projektu.







Zarówno Gillette, jak i Razer zajmują czołowe miejsca w swoich branżach - Gillette jest największą na świecie firmą zajmującą się męską pielęgnacją; a my jesteśmy wiodącą na świecie marką lifestylową dla graczy. Spotykamy się na styku wzornictwa, innowacji i najnowocześniejszych technologii.



Współpraca Razer x Gillette odzwierciedla głęboko zakorzenioną tradycję innowacji z silnym naciskiem na estetykę. Ozdobiona kultowym logo Razer z trójgłowym wężem i zielonymi znakami towarowymi, maszynka do golenia podoła wyzwaniom związanym z pielęgnacją - bez wysiłku i za jednym pociągnięciem. Dzięki skupieniu na jakości i wydajności jest to najlepsza golarka, jaką może otrzymać gracz.



Granie i pielęgnacja nigdy nie były lepsze; przynajmniej nie do to teraz.

















Źródło: Info Prasowe - Razer