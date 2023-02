Projektor The Freestyle z dedykowanym etui i silikonową osłoną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

The Freestyle to jedyne w swoim rodzaju urządzenie, które pozwala odkrywać niczym nieograniczoną rozrywkę. Jest niewielkie, mobilne i zaskakująco proste w obsłudze. Charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem i minimalistyczną konstrukcją. Waży zaledwie 800 g, dzięki czemu będzie świetnym towarzyszem wszelkich wyjazdów, imprez czy seansów w rodzinnym gronie. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, The Freestyle jest w stanie dostarczyć prawdziwie kinowych emocji. Wyświetla obraz o rozmiarze aż do 100 cali i to bez konieczności manualnej regulacji.







Ponadto Obrotowy Design umożliwia rotację obrazu, sprawiając że można go wyświetlić dosłownie na każdej powierzchni – na ścianie, podłodze, suficie czy na stole. Z kolei dzięki Automatycznemu Poziomowaniu ekran zostanie automatycznie skorygowany i nawet nierówne podłoże nie będzie stanowić problemu. Co więcej, The Freestyle posiada wszystkie inteligentne funkcje znane z telewizorów Smart TV. Dzięki temu widzowie mają dostęp do swoich ulubionych aplikacji i szerokiej biblioteki filmowo-serialowej, gdziekolwiek zechcą.



Etui i osłona

W ramach trwających promocji The Freestyle dostępny jest wraz z dedykowanym etui, dzięki czemu można go zabrać ze sobą na kemping, imprezę na balkonie czy na spontaniczną wycieczkę. Wytrzymała, wodoodporna obudowa etui ochroni The Freestyle przed kurzem, zarysowaniami, wilgocią czy innymi czynnikami zewnętrznymi. Ponadto projektor umieszczony w poręcznym etui nada stylu naszym outdorowym aktywnościom.



W jednej z promocji oprócz etui można otrzymać silikonową osłonę na projektor, która pozwoli spersonalizować wygląd urządzenia. Kolor można dopasować do wystroju wnętrza czy własnych preferencji. Elastyczny materiał pozwala na łatwą zamianę jednej osłonki na inną. Do dyspozycji są trzy kolory: pudrowy róż, piaskowy beż i miętowa zieleń.



Promocja na The Freestyle wraz etui i osłoną trwa od 6 lutego do 02 lipca 2023 roku. Organizatorami promocji są sklepy RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, Samsung Brand Store.



Z kolei promocja na The Freestyle wraz z dedykowanym etui trwa od 13 lutego do 2 lipca 2023 roku. Organizatorami promocji są operatorzy komunikacyjni: Orange, Play, T-Mobile i Plus.

























Źródło: Info Prasowe / Samsung