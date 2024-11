Przenośny kompresor NAVITEL AIR8 MINI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do oferty miniaturowych rozmiarów przenośny kompresor do pompowania opon rowerów i piłek. Model AIR8 MINI waży niespełna 110 gramów i mieści się w kieszeni kurtki czy torby podsiodłowej. Pompka rowerowa NAVITEL AIR8 MINI stanowi doskonały kompromis między ultra kompaktowością, a czasem pracy na akumulatorze, który wystarczy na kilkukrotne napompowanie opon na jednym cyklu. Szybkość pompowania to 8 litrów na minutę, a maksymalne ciśnienie wynosi 100 PSI/~7 bar. Pełne naładowanie akumulatora osiągamy po zaledwie 25 minutach! Akcesorium wyposażono w port USB-C, co sprawia, że zasilenie kompresora możliwe jest np. z laptopa czy powerbanku.







Wraz z kompresorem dostajemy zestaw adapterów do zaworów opon i igłę do piłek, a także silikonowe etui chroniące przed wodą i kurzem. NAVITEL AIR8 MINI może też, po zaczepieniu dedykowanym rzepem do ramy roweru, pełnić funkcję światełka awaryjnego, aby zwiększyć widoczność na drodze.



Kompresor NAVITEL AIR8 MINI kupimy w sklepie Media Expert w sugerowanej cenie producenta 279 PLN.





























źródło: Info Prasowe - NAVITEL