RGB ViewSonic M10 - Przenośny projektor laserowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic przedstawia przenośny projektor laserowy RGB M10 – innowacyjny dodatek do swojej linii produktów. M10 wykorzystuje rewolucyjną technologię laserową RGB, aby osiągnąć pełną zgodność ze standardem BT.2020 w kompaktowym i wysoce mobilnym formacie. Zapewnia żywy obraz o zwiększonym nasyceniu kolorów, nawet w dobrze oświetlonym otoczeniu, i zapewnia wyjątkową kinową jakość audiowizualną dzięki wbudowanemu głośnikowi Harman Kardon. Co więcej, natychmiastowa automatyczna regulacja ostrości z technologią Time of Flight (ToF) i automatyczna pozioma/pionowa korekcja geometrii obrazu pozwalają na szybką konfigurację bez użycia rąk, wynosząc rozrywkę w domu i w podróży na nowy poziom dzięki bezbłędnej projekcji.







Wizualna perfekcja w kompaktowej obudowie z pionierską technologią laserową RGB

Technologia laserowa jest powszechnie preferowana w przypadku projekcji wymagających wyższej jasności. Konwencjonalne projektory laserowe emitują pojedynczą niebieską wiązkę lasera w kierunku luminoforu laserowego i kół kolorów, co skutkuje ich ograniczonym zakresem. W przeciwieństwie do nich, technologia laserowa RGB emituje trzy podstawowe promienie światła laserowego - czerwony, zielony i niebieski, łącznie obejmując szerszą gamę kolorów, która spełnia standard kolorów BT.2020. Przekracza to wymagania wyświetlaczy kinowych zgodnych z DCI-P3 - standardem branżowym dla kina cyfrowego - w celu uzyskania bardziej żywych i realistycznych kolorów, dzięki czemu jest często kojarzony z projekcjami kinowymi na dużą skalę.



ViewSonic przenosi technologię projekcji laserowej RGB na wyższy poziom dzięki rewolucyjnej konstrukcji M10. Pomysłowo integruje trzy główne źródła światła laserowego w jednym module, umożliwiając bardziej kompaktową obudowę niż tradycyjne projektory laserowe RGB. Ta innowacja zmniejsza kompromis między rozmiarem a wydajnością, co naprawdę wyróżnia ten projektor. Dodatkowo, jasność 2200 lumenów laserowych RGB zapewnia wyraźny i żywy obraz na poziomie kinowym, nawet przy oświetleniu otoczenia.



Automatyczna konfiguracja dla łatwego użytkowania

Oprócz najwyższej jakości obrazu, M10 posiada inteligentne funkcje automatycznej konfiguracji, które zapewniają bezproblemowe użytkowanie. Zastosowano w nim technologię ToF, która umożliwia natychmiastowe automatyczne ustawianie ostrości, zapewniając ostry obraz w ciągu kilku sekund po dostosowaniu pozycji projektora. Automatyczny poziomy/pionowy keystone pozwala użytkownikom cieszyć się konfiguracją bez użycia rąk, uzyskując idealnie ukształtowane obrazy, niezależnie od tego, czy projektor jest wyświetlany z boku, czy nawet na suficie.



Oprócz funkcji automatycznej konfiguracji, ten inteligentny projektor przenośny oferuje szereg wszechstronnych scenariuszy użytkowania. Obsługuje bezprzewodowe dublowanie ekranu w celu strumieniowego przesyłania filmów lub programów przez Wi-Fi z urządzeń mobilnych; bezpośrednio łączy się ze smartfonami i tabletami za pośrednictwem portu USB-C; i ułatwia projekcję sufitową bez dodatkowego statywu - idealny dla tych, którzy lubią relaksującą atmosferę w łóżku. Ponadto działa jako głośnik Bluetooth na imprezy plenerowe z wysokiej jakości wbudowanym głośnikiem Harman Kardon i może być sparowany ze słuchawkami dla osobistej rozrywki przez całą noc.





























Źródło: Info Prasowe - ViewSonic