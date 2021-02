Razer - kolejne nowości w ofercie...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer podczas lutowego wydarzenia RazerStore Live zeszłej nocy, przedstawiła swoją pierwszą zewnętrzną stację dokującą, Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma, oraz zaktualizowaną wersję podstawki na laptopa - Razer Laptop Stand Chroma V2. Dwa nowe akcesoria do komputerów stacjonarnych mają na celu zapewnienie wielu opcji podłączeń wszystkim użytkownikom, bez względu na rodzaj komputera, dzięki szerokiemu wyborowi portów, wysokiej jakości aluminiowej konstrukcji i charakterystycznemu podświetleniu Razer Chroma RGB.







Całkowicie nowy Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu opcji połączeń komputera i umożliwienia użytkownikom wykonywania jeszcze więcej działań, czy to na laptopie, czy na komputerze stacjonarnym z systemem Windows lub Mac. Urządzenie jest wyposażone w najnowsze standardy połączeń, w tym czytnik kart SD UHS-II do szybkiego przesyłania plików z aparatu, port Ethernet zapewniający szybką i stabilną łączność z Internetem, trzy porty USB typu A do podłączania starszych urządzeń oraz cztery porty USB typu C Thunderbolt 4 do podłączenia wszystkiego innego.



Porty Thunderbolt 4 znacznie zwiększają możliwości użytkowników. Dzięki przepustowości 40 Gb/s stacja dokująca może obsługiwać maksymalnie dwa monitory 4K lub jeden monitor 8K, ultraszybki zewnętrzny dysk SSD, zapewniający większą pojemność. Dodatkowo urządzenie dostarcza zasilanie do 90 W, aby urządzenia zewnętrzne były zawsze naładowane.



Podczas gdy inne stacje dokujące lepiej pozostawiać poza zasięgiem wzroku, Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma został zaprojektowany jako centralny element zestawu komputerowego - dzięki minimalistycznemu wzornictwu i matowemu wykończeniu z czarnego aluminium użytkownicy z całą pewnością zapragną, aby urządzenie znajdowało się w widocznym miejscy po środku biurka. W świecie nudnych i szarych urządzeń, nowa stacja dokująca ożywi każde miejsce na biurku dzięki pasowi światła generowanemu przez Razer Chroma RGB, które świeci na dole i można je dostosować do dowolnego z 16.8 miliona kolorów dostępnych w Razer Synapse 3.





Podstawka do laptopa Razer Chroma V2 jest idealnym towarzyszem użytkowników laptopów Mac lub Windows, którzy chcieliby zyskać kilka dodatkowych portów. Matowy, czarny aluminiowy stojak jest wyposażony w proste w użyciu rozwiązanie typu plug-and-play, wykorzystujące pojedyncze złącze USB typu C, dzięki któremu użytkownicy uzyskują dostęp do koncentratora połączeń z tyłu. W jego skład wchodzą porty HDMI, USB typu A, USB typu C oraz dedykowany port zasilania USB typu C, przeznaczony do ładowania laptopów podczas ich użytkowania. Posiadacze podstawki, pragnący nadać biurkowej przestrzeni nieco osobistego sznytu, mogą dostosować każde z indywidualnie adresowalnych świateł RGB za pomocą dowolnego koloru z palety z 16.8 miliona kolorów dostępnych w Razer Synapse 3.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma jest już dostępny w przedsprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 329.99 EURO na Razer.com oraz w punktach sprzedaży detalicznej RazerStore przez okres dwóch tygodni, a u wybranych sprzedawców później.



Razer Laptop Stand V2 Chroma jest już dostępna w przedsprzedaży w sklepach Razer.com i RazerStore w sugerowanej cenie detalicznej 129.99 EURO przez dwa tygodnie, a u wybranych sprzedawców później.

































Źródło: Info Prasowe / Razer